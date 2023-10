Il futuro di Barbara D’Urso lontana dalla tv potrebbe essere su Netflix: “Raggiunto già l’accordo” Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso potrebbe approdare su Netflix. Il settimanale Di Più fa sapere che la conduttrice starebbe studiando l’inglese ora per diventare madrelingua: dovrebbe entrare nel cast di una serie internazionale prodotta dal colosso streaming.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver chiuso le porte di Mediaset, Barbara D'Urso ha letteralmente voltato pagina. Notizie certe sul suo futuro non sono ancora state annunciate ma la conduttrice, che ora vive a Londra dove frequenta un'importante scuola di inglese, prossimamente potrebbe approdare su Netflix. Il settimanale Di Più lancia l'indiscrezione: la D'Urso potrebbe diventare la protagonista di una nuova serie internazionale prodotta dal colosso streaming.

"Barbara D'Urso nel cast di una serie internazionale Netflix"

Si legge sul settimanale Di Più che Barbara D'Urso potrebbe entrare nel cast di una serie internazionale prodotta da Netflix. Chi le è vicino avrebbe spiegato alla rivista che "ha raggiunto già un accordo", ma non può parlarne al momento poiché ancora sotto contratto con Mediaset. L'inizio delle riprese sarebbe previsto per l'inizio dell'anno prossimo, 2024, "quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale". Si legge, inoltre, che sarebbe stata scelta come una delle attrici protagoniste del nuovo progetto. Dietro l'indiscrezione si nasconderebbe il motivo dell'improvviso viaggio a Londra, volto a imparare l'inglese. La conduttrice, infatti, dovrebbe recitare in madrelingua: "La lingua la conosce, ma deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti".

Non sarebbe la prima esperienza nel mondo della recitazione: Barbara D'Urso è stata la ginecologa Giorgia Basile nella fiction Dottoressa Giò, poi ha recitato in Lo Zio d'America con Christian De Sica e Paolo Conticini. A novembre tornerà, inoltre, a teatro.

A novembre sarà a teatro con Taxi a due piazze

Per novembre Barbara D'Urso dovrà fare rientro in Italia perché impegnata nella ripresa del suo progetto teatrale, Taxi a due piazze, in programma al Teatro Alfieri di Torino il 3 e il 5 novembre. La commedia firmata da Ray Cooney nel 1984 è stata riadattata ai tempi nostri e realizzata da Chiara Noschese, vede la conduttrice nei panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutarla in scena la sua amica interpretata da Rosalia Porcaro.