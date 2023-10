Frecciata di Barbara d’Urso a Mediaset: “Avevo un impegno in tv che avrei dovuto e voluto rispettare” Dopo l’addio a Pomeriggio 5 e l’esperienza fuori dall’Italia, Barbara d’Urso è tornata a Milano pochi giorni fa per la ripresa del suo progetto teatrale. In un post su Twitter, la conduttrice ufficializza la data del debutto del suo show e lancia una frecciata a Mediaset.

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'addio a Pomeriggio 5 e l'esperienza a Londra e a Parigi, Barbara d'Urso è tornata in Italia pochi giorni fa. Il motivo è legato a quello che è stato il suo "primo amore": il teatro. La conduttrice sarà impegnata nella ripresa del suo progetto teatrale, Taxi a due piazze, che andrà in scena il 3 e il 5 novembre al Teatro Alfieri di Torino, ma non è escluso che possano presto essere annunciate altre date. A dirlo è lei stessa tramite un post pubblicato su Twitter (X), nel quale non si è lasciata scappare l'occasione di mandare una frecciata velata a Mediaset.

La frecciata a Mediaset

Il rapporto tra Mediaset e Barbara d'Urso si era rotto del tutto dopo che, lo scorso giugno, Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di farla fuori da Pomeriggio 5, affidando la conduzione a Myrta Merlino. La decisione aveva preso completamente alla sprovvista l'ex conduttrice, che su Instagram recriminò il fatto di aver voluto quantomeno la possibilità di salutare il suo pubblico dopo 15 anni di conduzione. Da quel momento, poi, il silenzio, seguito dalla scelta di volersi ritagliare del tempo per fare un'esperienza fuori dall'Italia. Oggi, però, d'Urso è tornata a parlare del suo – ormai ex – programma tv: "Il 3 novembre debutto a Torino – ha spiegato nel post su Twitter – ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima".

Barbara d'Urso fuori da Pomeriggio 5 dopo 15 anni

In un lungo post, forse uno dei più intensi che la conduttrice abbia mai scritto in anni di carriera a Mediaset, Barbara D'Urso spiegò che non sarebbe più stata alla conduzione di Pomeriggio 5, dopo aver "creato e curato con amore quel programma per 15 anni". Dopo aver ripercorso le tappe che l'avevano portata a raggiungere il format più recente del noto show pomeridiano, d'Urso sottolineò come fossero state toccate alte punte di share in questi anni, dal 16 al 20% e di come le fosse stato richiesto di tornare al suo posto, alla conduzione, prima che le cose cambiassero improvvisamente.