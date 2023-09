Giulia Salemi gela sul Grande Fratello, i rapporti con Signorini e il perché della sua esclusione La delusione a quanto pare si fa ancora sentire ed è innegabile un certo disappunto per la scelta di chi non l’ha più voluta dietro al tablet del GF. D’altronde, dall’inizio del programma l’influencer non ha mai menzionato nemmeno per sbaglio la nuova edizione del reality di Signorini e il debutto della sua sostituta Rebecca Staffelli.

A cura di Giulia Turco

Giulia Salemi potrebbe aver chiuso per sempre i suoi rapporti con il Grande Fratello. Un’esperienza, quella come opinionista social del reality, bruscamente interrotta con il cambio di linea editoriale imposto dalla rete. I motivi del suo addio sembrano più che altro aver a che fare con l’azienda, visto che i rapporti con Alfonso Signorini erano apparentemente ottimi e che il seguito social dell’influencer italo persiana aveva un ottimo traino per il programma in prima serata su Canale 5.

Il presente di Giulia Salemi tra moda e televisione

Di recente ha debuttato come ospite nello studio di Alberto Matano, a La Vita in Diretta. A quanto pare il suo ruolo sarà quello di fare presenza ricorrente nel contenitore pomeridiano di Rai 1, trattando temi di attualità. Un’esperienza che ha il valore di un esordio in Rai importante e che fa il paio con l’immagine di influencer attivista che Salemi ha scelto di improntarsi, da qualche tempo a questa parte. Lo scorso novembre è stata scelta come volto di una campagna di sensibilizzazione del governo contro la violenza sulle donne, cogliendo la palla al balzo per un intervento sulla situazione femminile in Iran.

La sua nuova veste, che prende le distanze da quella di semplice ragazza immagine che testa prodotti beauty sui social, non sarebbe stata compresa a pieno da Mediaset, che ha deciso di tagliarla fuori nel momento in cui il Grande Fratello ha optato per una linea editoriale meno frivola. Ecco perché, probabilmente, interpellata sul tema da Fanpage.it in occasione della Fashion Week, Salemi ha gelato con un secchissimo “No comment”.

I rapporti con Signorini e la frattura con il GF

La delusione a quanto pare si fa ancora sentire ed è innegabile un certo disappunto per la scelta di chi non l’ha più voluta dietro al tablet del GF. D’altronde, dall’inizio del programma l’influencer non ha mai menzionato nemmeno per sbaglio la nuova edizione del reality di Signorini e il debutto della sua sostituta Rebecca Staffelli. Nè un in bocca al lupo né nulla. È ormai chiaro che, dopo un’ondata di interesse verso il mondo social, l’interesse dell’azienda per le fandom su Twitter è nettamente calata e il seguito della “*astarda col tablet” era indiscutibilmente importante in questo senso.

Non avrebbero nulla a che vedere con il suo addio insomma i rapporti con Alfonso Signorini. Il conduttore ha giocato un ruolo importante anche nella vita sentimentale dell’influencer, facendo da “cupido” tra lei e il fidanzato Pierpolo Pretelli, dunque non ci sarebbe alcun astio tra di loro. In occasione della festa per i 30 anni di Giulia Salemi lo scorso aprile, i due si sono mostrati più in sintonia che mai. Amici come prima insomma.