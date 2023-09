Giulia Salemi debutta a La Vita in Diretta, Pierpaolo Pretelli la supporta da casa Giulia Salemi ha debuttato come opinionista del programma La Vita in Diretta di Alberto Matano. L’influencer sarà una presenza fissa nelle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio, per commentare i principali fatti del momento. Da casa a supportarla, il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi ha fatto il suo debutto in Rai. Dopo l'addio al ruolo da invitata social del Grande Fratello Vip, l'influencer ha partecipato a La Vita in Diretta come opinionista, nella puntata del 16 settembre, eccezionalmente in onda il sabato pomeriggio. Sarà presente anche nei prossimi tre appuntamenti del programma, sempre di sabato, al fianco di Alberto Matano, per commentare i principali fatti del momento.

Giulia Salemi opinionista a La Vita in Diretta, il supporto di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo la quale sarebbe stata ospite fissa di un noto programma Rai. E così è stato: oggi, sabato 16 settembre, è apparsa per la prima volta nello studio de La Vita in Diretta, programma condotto da Alberto Matano e eccezionalmente in onda (per quattro settimane) il sabato pomeriggio. Abbandonato il suo tablet e il mondo dei Tweet, l'influencer si è seduta al tavolo dello show, insieme ad Anna Pettinelli e Barbara De Rossi, per commentare alcune delle principali notizie del momento.

In particolare, è stata chiesta la sua opinione su quanto accaduto di recente in Francia, dove una donna di 43anni tratta i suoi animali domestici come fossero figli. Giulia Salemi ha un cane, Prince, di cui si prende cura insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma non penserebbe mai di sostituirlo a un futuro figlio. "Spero un domani di essere mamma", dice a proposito. A quel punto il conduttore chiede: "Pier che ne dice?". "Adesso stiamo aspettando il momento giusto, ci stiamo godendo Prince. Avere un cane responsabilizza molto", risponde lei . Nel frattempo, da casa, Pretelli la segue e la supporta.