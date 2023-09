Nuova esperienza televisiva per Giulia Salemi, sarà ospite fissa in un noto programma Rai Dopo l’addio a Mediaset e al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi approda in Rai. Stando alle indiscrezioni, sarà una ospite fissa delle puntate del sabato de La Vita in Diretta con Alberto Matano, quattro in totale, in onda dal 16 settembre.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi torna in tv. Dopo l'addio al ruolo come inviata social del Grande Fratello Vip, l'influencer è pronta a mettersi alla prova con una nuova esperienza lavorativa. A rivelarlo Giuseppe Candela su Dagospia, svelando in anteprima quale sarà il programma in cui il pubblico potrà di nuovo seguirla.

Giulia Salemi approda in Rai

Stando a quanto si apprende, Giulia Salemi passerà da Mediaset a Rai: sarà una degli ospiti fissi de La Vita in Diretta di Alberto Matano, in particolare delle quattro puntate del programma che andranno in onda eccezionalmente il sabato pomeriggio, sempre su Rai1, a partire dal 16 settembre. L'influencer non sarà più la "bastarda con il tablet", come era nota grazie al suo ruolo al GF Vip di Alfonso Signorini, ma è probabile che commenterà con il conduttore e con gli ospiti i fatti e le storie del momento, che saranno appunto protagoniste delle varie puntate.

Gli altri progetti lavorativi a cui Giulia Salemi sta lavorando

Oltre all'avvenuta in Rai con Alberto Matano, Giulia Salemi ha altri progetti lavorativi in cantiere. Tra questi, c'è l'avventura come conduttrice del format Ex On The Beach Italia, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, prendendo il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presentatori della scorsa edizione. Non solo: l'influencer dovrebbe essere il volto di uno show tutto suo, Salotto Salemi, per il quale avrebbe appunto lasciato il ruolo di inviata social del GF Vip. Come aveva anticipato, è un format da lei pensato e dedicato al mondo del make up. Poi, prossimamente in arrivo, anche un progetto con il fidanzato che starebbe sviluppando da tre anni, Casa Prelemi. Insomma, una stagione televisiva ricca di novità per Giulia Salemi, che nel frattempo continua a essere sempre presente sui social, raccontando la sua quotidianità ai milioni di follower che la seguono e la sostengono.