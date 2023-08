Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi condurranno Ex On The Beach Italia al posto di Cecilia e Ignazio Secondo alcune indiscrezioni, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi saranno i nuovi conduttori di Ex On The Beach Italia, il programma in onda nei prossimi mesi su Paramount +. I Prelemi dovrebbero così prendere il posto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, volti della scorsa edizione.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti a tornare insieme in tv. Stando a quanto riporta TvBlog, i Prelemi saranno i conduttori della prossima edizione di Ex on the Bech Italia, che andrà in onda nei prossimi mesi su Paramount+. La coppia sostituirà i futuri sposi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, volti del programma nella precedente stagione.

I Prelemi alla conduzione di Ex On the Beach Italia

Stando all'indiscrezione, la coppia sarebbe stata scelta per condurre la nuova stagione di Ex On The Beach Italia, il reality in cui alcuni single vengono ospitati in una meravigliosa località credendo di fare nuove conoscenze, per poi scoprire che in realtà dall'acqua vedranno comparire i loro ex.

Giulia Salemi è reduce sua esperienza come inviata social dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove aveva il compito di leggere in diretta alcuni tweet del pubblico. Quando al fidanzato Pretelli, anche lui ha appena concluso una intensa stagione televisiva, prima come concorrente di Tale e Quale Show, poi come conduttore del pre show GF Vip Party insieme all'ex gieffina Soleil Sorge.

Il format e la vecchia conduzione di Ex On the Beach

Il programma Ex On The Beach è un format inglese, inizialmente trasmesso su Mtv. Lo scorso anno, per la prima volta, è andato in onda su Pramount+e la conduzione è stata affidata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nel reality, un gruppo di single si ritrova in una meravigliosa località per una vacanza all'insegna di sole, mare e avventure piccanti. O almeno, questo è quello che credono i protagonisti: il passato torna a bussare alla loro porta sottoforma di ex per rovinargli la festa e mettergli i bastoni tra le ruote. Ai single non resta che prendere una decisione e aspettare di vedere che succederà.