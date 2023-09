Giulia Salemi repostata sui social da Patrick Dempsey: la reazione dell’ex gieffina Prima le polemiche per l’abito voluminoso, poi il repost da sogno dal medico hollywoodiano più amato della tv: sul red carpet dell’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia la modella ed ex gieffina ha fatto non poco parlare di sé.

A cura di Sara Leombruno

Abiti brillanti, tappeto rosso, fotografi, celebrità: la magia del Festival del Cinema di Venezia torna a farsi sentire anche quest'anno, alla sua 80esima edizione. E se questo è l'evento in cui tutto più succedere, in cui lo straordinario diventa ordinario, a saperlo bene è Giulia Salemi, tra le influencer che hanno avuto la possibilità di sfilare sull'ambito red carpet. La giovane italo-iraniana, infatti, è stata protagonista di un episodio a dir poco particolare: dopo aver postato una storia su Instagram in cui si complimentava della realizzazione del film "Ferrari" (in uscita negli Stati Uniti il 25 dicembre), la modella è stata repostata da Patrick Dempsey, noto al pubblico italiano per aver interpretato, su tutti, Derek Shepherd nella serie tv Grey's Anatomy. L'attore hollywoodiano, infatti, ha interpretato il personaggio di Pietro Taruffi nella pellicola.

Il repost "da sogno" e la felicità condivisa con i fan

La Salemi aveva provato a taggare il medico più amato della tv senza alcuna aspettativa: sul social di Mark Zuckerberg, infatti, Dempsey vanta più di 6 milioni e mezzo di followers, con centinaia di menzioni che lo vedono protagonista ogni giorno. Un vero e proprio colpo di fortuna per l'ex gieffina, attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che non appena ha visto la menzione ha pensato di condividere la sua gioia con i fan sul suo canale broadcast. "No raga, morta. Ma Patrick Dempsey che mi ha repostato", ha scritto in preda all'eccitazione.

Giulia Salemi, sul red carpet un abito che non passa inosservato

Prima del repost diventato ormai virale, la Salemi era comunque rimasta al centro delle discussioni per il vistoso abito con cui aveva scelto di sfilare sul red carpet in occasione della prima del film sulla biografia di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver. Il fidanzato di Giulia aveva optato per uno smoking classico: tutt'altra storia per lei, che ha deciso di puntare sull'argento scintillante, in un vestito voluminoso e una capigliatura dall'effetto "bagnato". Non poche le polemiche sui social: molti utenti, infatti, hanno trovato di cattivo gusto da parte sua osare con un abito così appariscente, trovando scelte simili più opportune per le attrici protagoniste dei film.