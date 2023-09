Perché La vita in diretta non va in onda oggi: cambio di programmazione per lunedì 18 settembre Salta oggi, lunedì 18 settembre, La vita in diretta: Alberto Matano non andrà in onda oggi su Rai Uno per lasciare spazio a Tutti a scuola, la cerimonia inaugurale dell’anno scolastico, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e arrivata alla sua 23esima edizione.

A cura di Gaia Martino

Per oggi, lunedì 18 settembre 2023, salta La vita in diretta. Alle 17.05 non andrà in onda il programma di Alberto Matano: lascerà libero lo spazio su Rai 1 allo speciale Tutti a scuola, l'appuntamento con la cerimonia inaugurale dell'anno scolastico promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che andrà in onda subito dopo La volta buona di Caterina Balivo e Il paradiso delle signore.

Oggi salta La vita in diretta: al suo posto Tutti a scuola

In diretta dall'Istituto Tecnico "Saffi-Alberti" di Forlì, al posto di La vita in diretta oggi andrà in onda su Rai Uno il consueto appuntamento di celebrazione e inaugurazione dell'anno scolastico, lo speciale di Tutti a scuola. L'orario di messa in onda è per le 16:35. Come da tradizione è previsto l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, così come la presenza di una platea di studenti. Oltre ad ospiti del mondo della musica, come Alfa e The Kolors, ci saranno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Si esibirà anche un'orchestra composta da studenti di licei coreutici diretti dal Maestro Leonardo De Amicis. Sono previsti momenti di incontro, si legge su TvBlog, come quelli con il Presidente del CONI Giovanni Malagò e con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Parleranno di sport con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu. Il programma condotto da Flavio Insinna vedrà la partecipazione di Malika Ayane.

Quando torna in onda La vita in diretta

La regolare programmazione de La vita in diretta riprenderà martedì 19 settembre, a partire dalle 17.05 e fino alle 18.40, poi lascerà spazio al game show di Marco Liorni, Reazione a Catena.