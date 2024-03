Giovanni Floris si è iscritto al corso per diventare allenatore di calcio: “Il mio sogno” Giovanni Floris si è iscritto all’AIAC, per seguire il corso che gli consentirà di diventare allenatore di calcio. Un sogno tenuto troppo tempo nel cassetto e che il giornalista 56enne ha deciso di perseguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

I sogni andrebbero sempre coltivati, proprio come ha fatto Giovanni Floris. Il conduttore di DiMartedì, infatti, è stato beccato intento a prendere appunti durante il corso di preparazione dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio). Da grande tifoso della Roma, il giornalista non ha mai accantonato questa sua passione sportiva e, perciò, ha deciso di mettersi alla prova perseguendo un desiderio che aveva da tempo.

Giovanni Floris e il sogno di diventare allenatore

Dopo la foto che è circolata in cui Floris scrive diligentemente sul suo quaderno gli appunti necessari appresi durante la lezione, è stato contattato dal Corriere della Sera, per commentare questa sua nuova avventura: "Dico solo che è vero. È il mio sogno, ma non aggiungo altro". Una conferma e nulla più, quindi, ma d'altra parte era stato proprio il giornalista a dichiarare, in tempi non sospetti: "Vorrei seguire il corso a Coverciano, ma temo che sia impossibile: pare che serva il tesseramento". Questo ostacolo, però, sembra che l'abbia superato attraverso le ‘wild card' che la Figc può concedere a personaggi che si sono distinti in qualche modo nei loro campi d'azione, ed è evidente che Floris deve essersi distinto come giornalista televisivo, considerando che la sua trasmissione è una delle più seguite di La7. Il suo sogno, quindi, come ha dichiarato in passato è "Diventare allenatore di una squadra di dilettanti e aprire una trattoria".

Floris e la passione per la Roma

D'altronde Giovanni Floris non ha mai nascosto la sua tifoseria. Non troppo tempo fa, infatti, ha raccontato in un'intervista che da appassionato della Roma, ha sempre desiderato incontrare Francesco Totti, l'inimitabile Capitano, e ha rivelato: "Però una volta gli ho chiesto un selfie e quando si è dimesso dalla Roma sono andato, di nascosto, alla conferenza stampa. Per fortuna non mi hanno riconosciuto".