Lo scontro tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo ad Amici 2024: "Entri nelle dinamiche dei ragazzi" Scontro tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo nel corso della prima puntata del serale di Amici 2024. I due coreografi e insegnanti hanno battibeccato durante una sfida tra gli allievi Giovanni e Nicholas.

A cura di Stefania Rocco

Scontro tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo nel corso della prima puntata del serale di Amici 2024. I due coreiografi e insegnanti di danza hanno battibeccato a causa di una sfida tra due tra i loro allievi, Giovanni e Nicholas. La sfida è articolata a partire da un guanto di sfida lanciato da Emanuel, ballerino, coreografo e marito di Giorgia Todrani. Prima di eseguire il guanto, Todaro ha ha voluto precisare una serie di aspetti, a partire dal motivo che lo ha spinto ad accettare la sfida: “È vero che Giovanni sa guidare una dama, però nella nostra disciplina le prese sono vietate. Quindi è un modo molto diverso di fare partnering. Io gliel’ho fatto fare perché ho fiducia in lui”. Ma Emanuel Lo si è detto in disaccordo e lo ha stuzzicato: “Beh ci credi così tanto, da dire che ci farete fare una figuraccia”.

Il fastidio di Raimondo Todaro nei confronti di Emanuel Lo

A quel punto, Raimondo ha palesato il suo fastidio, rimproverando al collega di entrare eccessivamente nelle dinamiche degli allievi, esacerbando i motivi di discussione e gli scontri tra loro: “Guarda, quello che non mi è piaciuto affatto è che nelle dinamiche dei ragazzi entri tu come professore. Le cose dei ragazzi sono dei ragazzi!”. “Non sto entrando nelle dinamiche dei ragazzi, la verità è che nella sala avete detto che gli fate fare una brutta figura, solo quello!”, si è difeso Emanuel ma Todaro non è apparso convinto: “Io vengo dalla danza sportiva e nello sport, quando si fa una gara, bisogna fare tutto per battere l’altro. Poi, dopo la gara, ci si dà la mano e si va a mangiare una pizza! Sei tu che poi hai detto a Nicholas ‘Stai attento che non è un amico!’ Ma fatti i fatti tuoi e lascia stare i ragazzi!”.

Giovanni si scusa: “Con Nicholas non ci siamo chiariti”

La parola è passata a Giovanni che ha così spiegato i motivi del suo fastidio e ha spiegato che la lite con Nicholas non sarebbe stata ancora archiviata: “Ho chiesto scusa, è stata una reazione istintiva, dire di far fare una figuraccia, era un modo brutto per caricarmi. Dopo questo a lui non è andata giù, non ci siamo chiariti”.