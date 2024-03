video suggerito

Serale di Amici 2024: Nicholas e Giovanni sono gli eliminati della seconda puntata Nicholas Borgogni è stato il primo eliminato nel Serale di Amici 23 di sabato 30 marzo. Nel corso della puntata anche Giovanni Tesse ha dovuto abbandonare la scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella seconda puntata del Serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, in onda sabato 30 marzo, Nicholas è stato il primo eliminato. Nicholas è finito al ballottaggio insieme a Sarah e Lucia. Nella seconda manche è stato il ballerino Giovanni, il primo a finire al ballottaggio insieme a Gaia e Lil Jolie. Nella terza, invece, Marisol con Holden e Dustin. Al ballottaggio finale sono andati Marisol e Giovanni, dove il ballerino ha avuto la peggio.

Nicholas è il primo eliminato della puntata del 30 marzo

Nicholas Borgogni è stato il primo ad abbandonare la scuola, eliminato nella prima manche del Serale di Amici 23 di sabato 30 marzo. Durante la puntata Maria De Filippi ha dato la possibilità a tutti i professionisti – alcuni dei quali molto affezionati al ballerino – di entrare per salutarlo. A Nicholas viene concessa una borsa di studio da una accademia di Roma per lavorare con loro e per perfezionare la tecnica. Il ballerino, inoltre, ha ricevuto un'offerta di lavoro da parte di Malgioglio che gli ha proposto di partecipare al suo nuovo videoclip di Miami.

Giovanni candidato alla seconda eliminazione della seconda puntata

Nella seconda manche la sfida è stata tra i Pettimondo e la squadra Zerbi – Celentano, questi ultimi hanno vinto. Al ballottaggio sono andati Giovanni, Gaia e Lil Joe. Nella terza manche ha perso il team Zerbi Celentano nella sfida contro i Cuccarini – Lo. Al ballottaggio sono andati Holden, Marisol e Dustin. Dopo il ballottaggio finale tra Marisol e Giovanni, i due sono andati in casetta per sapere il verdetto. Maria de Filippi ha annunciato che Giovanni avrebbe dovuto lasciare la scuola di Amici, la conduttrice ha invitato il concorrente a fare pace con Nicholas.

Cosa è successo nella puntata del 30 marzo 2024

Nella puntata di sabato 30 marzo 2024 di Amici 23, Nicholas è stato il primo eliminato. Ospiti della puntata sono stati Ermal Meta e Barbara Foria. Nella seconda manche i Pettimondo hanno sfidato la squadra di Zerbi – Celentano. Al ballottaggio sono andati Giovanni, Gaia e Lil Jolie. Nella terza manche si è scontrato il team di Zerbi Celentano contro i Cuccarini – Lo. Al ballottaggio Holden, Dustin e Marisol. Marisol ha avuto la meglio su Giovanni, il ballerino ha perso e ha dovuto lasciare la scuola.