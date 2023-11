Giacomo Urtis: “Alcuni politici di destra mi corteggiano, vorrei due figli col mio compagno” Giacomo “Jenny” Urtis ha dimenticato l’ex re dei paparazzi con un ricco imprenditore 32enne: “Mi tratta come una principessa”. E sogna un figlio con lui: “Grazie alla maternità surrogata”. Poi la bomba sui politici: “Corteggiato da molti di destra”

Giacomo Urtis, ma oggi per tutti Jenny. Il chirurgo dei vip continua il suo processo di femminilizzazione e parlarndo con Adnkronos fa il punto su quello che è il suo futuro sentimentale: "Ho fatto una quarantina di interventi, ma ora vorrei fare un altro lifting perché vorrei essere più tirato. Fabrizio Corona? Mi chiese davvero di sposarlo. Ora sono fidanzato con un imprenditore di 32 anni, ha una Ferrari e mi tratta da principessa". Vorrebbe figli ricorrendo alla maternità surrogata e poi lancia la sua bomba sulla politica.

Le parole di Giacomo Urtis

Il medico dei vip racconta intanto la sua genesi: "Dopo il diploma, mi laureo in medicina e chirurgia. Ho studiato anche dermatologia e ho fatto un po' di dermochirurgia a Novara. Ho preso un master in chirurgia estetica ma nella mia vita ho fatto sempre il chirurgo estetico. Chi è medico lo è sempre. Sono 20 anni che faccio questo lavoro. Avevo delle cliniche ad Alghero, Sassari e Olbia poi ho aperto una clinica a Porto Cervo e da lì ho iniziato a conoscere tutto l’ambiente del jet set. Poi sono andato a lavorare e Roma e a Milano. C'ero solo io a Milano e pochi altri medici famosi. Adesso, sono i medici estetici che pagano i vip per andare da loro, io non ne ho mai avuto bisogno per fortuna, da me pagano tutti". E sulla sua trasformazione estetica:

È avvenuta per gradi. Ho fatto una quarantina di interventi però sono tutte cose abbastanza leggere, anzi, vorrei fare un altro lifting perché vorrei essere un po' più tirato sul corpo ho fatto sei liposuzioni perché togliendo il grasso si vede di più il muscolo. Da settembre dello scorso anno mi sono tolto la barba, ho allungato i capelli e ho iniziato a vedere con mio grande stupore che attraevo gli eterosessuali. Quindi mi piaccio così. Ho iniziato a prendere un po' di ormoni femminili ma per ora non intendo operarmi per cambiare sesso e non voglio farmi il seno, poi si vedrà. Oltretutto sono anche felicemente fidanzato, ci siamo conosciuti sui social e il nostro amore è cresciuto piano piano.

Il misterioso compagno di Giacomo Urtis

Ma chi è il misterioso compagno di Giacomo Urtis? L'identità, per adesso, è segreta: "L’ho notato perché era una persona molto gentile, a differenza di tanti altri uomini maleducati che sui social arrivano a mandarti foto con parti del corpo lui invece mi mandava foto sue e mi corteggiava molto. Il mio fidanzato è etero e non era mai andato con un uomo". Poi ammette le difficoltà con la famiglia di lui:

La sua famiglia all’inizio ha avuto difficoltà ad accettare il fatto che uscisse con me. E’ giovane, ha 32 anni, fa l'imprenditore e ha una bellissima Ferrari, mi tratta davvero come una principessa. Con lui sono molto fedele ed è la prima volta che mi capita. Ancora non si è fatto vedere sui social ma presto lo farà. Spero che il mio fidanzato mi chieda presto di sposarlo. Intanto abbiamo già programmato di avere almeno due figli, il prossimo anno, con l’utero in affitto.

La bomba sulla politica

Giacomo Urtis spiega di aver avuto una parentesi molto lunga nella quale è stato etero, poi nel corso del tempo ha vissuto con grande serenità la sua omosessualità. Oggi, dichiara, si sente un uomo sereno e molto corteggiato persino dai politici, che però sono noioisi:

Oggi invece mi sento un uomo sereno, molto corteggiato, persino dai politici, ma più da quelli di destra – rivela – I politici però mi annoiano molto come i calciatori, perché quando ci esci a cena ti parlano solo di borsette, di vestiti e di macchine.

La rivelazione su Fabrizio Corona

Su Fabrizio Corona, Urtis chiarisce: "L’ho visto per la prima volta in aeroporto e mi ha colpito subito, ci siamo presentati e da allora non ci siamo più lasciati siamo molto amici, ci sentiamo tutti i giorni. Lui ha negato di avermi chiesto di sposarlo ma la verità è che me lo ha chiesto veramente, anzi l’ho visto da poco e gli ho detto: ‘Amore, non ci siamo sposati per colpa tua' e lui mi ha risposto: ‘Chissà se per il nuovo anno succederà'. Per adesso siamo entrambi felicemente fidanzati però non si sa mai che cosa succederà nella vita. Con Fabrizio ho un rapporto veramente speciale".