Beatrice Luzzi compie gli anni al GF: la lettera dalla mamma e il regalo dei figli Elia e Valentino Beatrice Luzzi ha festeggiato il compleanno nella casa del Grande Fratello. Oltre agli auguri di Alfonso Signorini e dei compagni, l’attrice ha ricevuto due dolci sorprese: una lettera da parte della mamma e una maglietta personalizzata dai figli Elia e Valentino.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 14 novembre è il compleanno di Beatrice Luzzi. L'attrice e concorrente del Grande Fratello ha festeggiato il suo 53esimo compleanno nella Casa più spiata d'Italia, dove ha ricevuto una dolce sorpresa da parte della mamma e dai figli Valentino ed Elia, nati rispettivamente nel 200 e nel 2009, dall'amore con l'ex compagno Alessandro Cisilin.

Beatrice Luzzi compie gli anni al GF: la lettera della mamma

Scoccata la mezzanotte, durante la puntata del 13 novembre del GF, Alfonso Signorini ha augurato buon compleanno alla concorrente. "Auguri a una grande donna, ormai ti amano un pò tutte", ha scherzato il conduttore. La festeggiata ha poi ricevuto due dolci sorprese da parte dei familiari. La prima è stata una lungo messaggio letto dalla mamma e mandato da entrambi i genitori, in cui hanno fatto sapere di sentire la sua mancanza e di essere orgogliosi del suo percorso di vita, quando dopo una laurea con lode in scienze politiche ha deciso di inseguire il suo sogno di attrice con la soap Vivere. "Ci hai dato grandi soddisfazioni inseguendo i tuoi sogni, resisti e facci sognare ancora", ha scritto la donna. La concorrente è rimasta piacevolmente sorpresa e l'ha ringraziata emozionata.

La sorpresa dei figli Elia e Valentino per il compleanno

Signorini ha poi chiamato in confessionale la concorrente, la quale ha trovato un pacco da parte dei figli Valentino ed Elia, avuti con l'ex compagno Alessandro Cisilin. I due le hanno regalato una maglietta personalizzata, disegnata a mano da loro, che sulla schiena ha un grande cuore rosso e la frase "Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria". Un messaggio che per Luzzi e la sua famiglia ha un significato preciso e importante: "È una frase che ripeto spesso, un mantra che funziona". A fine puntata, poi, l'attrice ha brinato con il resto del gruppo per il suo giorno speciale che, di certo, non dimenticherà facilmente.