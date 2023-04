Gerry Scotti e il bancone di Striscia distrutto era preparato? “A 25 anni di distanza dico la verità” Gerry Scotti fa il suo esordio su TikTok con un video che racconta “la sua verità” sul bancone distrutto di Striscia la Notizia: “Ho avuto gravi danni permanenti”, scherza il conduttore.

Gerry Scotti ha aperto un profilo su TikTok, "LoZioGerry". Per l'occasione, ha cominciato a svelare tutti i retroscena su uno dei momenti più visti e cliccati della sua carriera: lo storico salto sul bancone di Striscia la Notizia. Era la stagione numero 11, quella andata in onda dal 28 settembre al 12 giugno 1999. Anche in quegli anni era consuetudine per il programma cambiare conduzione in corsa. Le coppie furono due, l'inossidabile duo composto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti fu sostituito a marzo da Gerry Scotti e Gene Gnocchi. In una delle puntate condotte dal re dei quiz e dal comico di Fidenza, ci fu il clamoroso "crac". Racconta Scotti: "Ho rivisto per l'ennesima volta il mio video del bancone di Striscia distrutto che credo sia stato salvato, visualizzato e scaricato milioni di volte".

Le parole di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha fatto il punto su quel video così iconico: "A 25 anni di distanza, ve lo posso dire". Si è sempre pensato, infatti, che quel momento fosse stato preparato ad hoc e in realtà è stato così, anche se Gerry Scotti non sapeva proprio tutto