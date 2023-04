Il funerale di Gerry Scotti: lo sketch surreale di Pio e Amedeo a Felicissima Sera Il popolare conduttore, ospite della seconda puntata di “Felicissima Sera”, si è prestato a uno sketch surreale dei due comici pugliesi che pesca molto dal passato della televisione.

Pio e Amedeo hanno fatto morire Gerry Scotti. Per finta, ovviamente. La seconda puntata di Felicissima Sera ha visto la partecipazione del popolarissimo conduttore di Canale 5 che si è prestato al surreale sketch della coppia di comici pugliesi. Pescando dal passato della televisione, il duo ha messo in scena il funerale di Gerry Scotti. Non sono mancate le battute al vetriolo: "Adesso il tuo cachet se lo prende Piero Chiambretti". La gag surreale è stata molto discussa anche su Twitter. Uno sketch molto divertente, forse il più accattivante tra quelli proposti nella serata di venerdì 31 marzo.

Lo sketch del funerale

Dopo aver passato la prima parte dell'intervista a raccontare il suo passato, Pio e Amedeo gli hanno chiesto di prestarsi a questa messa in scena: "un funerale in vita" per vedere l'effetto che fa. Gerry Scotti non ha battuto ciglio e si è prestato al gioco. Poi ha scherzato sul fatto che sua madre non c'è più ed è stato un bene: "Meno male che mia mamma non c'è più altrimenti moriva veramente". Pio e Amedeo hanno creato una vera e propria cerimonia funebre, facendo stendere Gerry Scotti sul letto, mettendogli un rosario in mano e una scenografia completata dai fiori, dalla foto di rito, dai lumini. Non potevano mancare le donne vestite a lutto a piangerlo. Successivamente, è entrata una bara "su misura" e Gerry Scotti vi è entrato. C'è stato addirittura il leggio per poter lasciare un pensiero o un ricordo. Insomma, un vero e proprio funerale "televisivo".

La terza e ultima puntata di Felicissima Sera

Felicissima Sera chiuderà i battenti il 7 aprile 2023, quando andrà in onda la terza e ultima puntata di questa seconda stagione, leggermente sottotono rispetto alla prima. Il programma andrà in onda sempre su Canale 5 e sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.