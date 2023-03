Felicissima Sera, Amedeo vince il Guinness World Record spaccando trenta noci con la bocca Durante la seconda puntata di Felicissima Sera, Amedeo si sottopone ad una sfida che lo porta direttamente nel libro del Guinness World Record. Il comico pugliese, infatti, alla presenza di Gerry Scotti, rompe 30 noci con la bocca in un minuto.

A cura di Ilaria Costabile

Secondo appuntamento con Felicissima Sera, lo show della prima serata del venerdì con Pio e Amedeo su Canale 5. Ospite della puntata è Gerry Scotti che si presta ad esaudire un desiderio dei comici pugliesi, ovvero quello di entrare nel libro dei record, cimentandosi in un'impresa a dir poco particolare: rompere delle noci con la bocca. È Amedeo a sottoporsi alla sfida e, inaspettatamente, riesce nel suo intento.

Pio prova a superare un record

Sembrava uno scherzo quello di Pio e Amedeo che, una volta trovatisi davanti Gerry Scotti, ormai da anni al timone dello Show dei Record, non hanno saputo resistere alla tentazione di chiedergli se fosse possibile tentare di superare un loro personalissimo record. "Io da quand'ero piccolo rompevo le noci con la bocca, eravamo poveri, non avevamo lo schiaccianoci e la nonna metteva le nocelle a tavola" spiega divertito Amedeo per spiegare questa sua abilità. Il conduttore non si fa pregare e chiamato anche il giudice della trasmissione imbastisce la sfida, chiedendo: "Esiste un record di questo tipo sul libro?", il notaio risponde dicendo che nessuno ha mai proposto questo record, per cui come dichiarato dallo showman: "Se davvero lo supera, viene scritto nel libro, dai che magari ci riesce, io tifo per lui".

Le trenta noci spaccate in un minuto

È così, quindi, che allestito il tavolo con tutto il necessario, Amedeo prova a spaccare più di venticinque noci in un minuto. Tra una noce e l'altra, riesce nell'impresa scartandone solo una e rompendone addirittura trenta. Non sono mancati gli inconvenienti, come qualche scheggia con la quale si è tagliato, ma la vittoria è riuscito a conquistarla lo stesso: "La buonanima di mia madre mi voleva laureato, ma ecco almeno adesso ho il certificato" dice il comico mostrando la targa ricevuta dalle mani del giudice, non dopo aver urlato sanguinante "Adriana" a mo' di un nuovo Rocky Balboa e abbracciando Pio.