Demi Moore ha candidato il suo cane Pilaf al Guinness World Record Demi Moore ha provato a candidare il suo chihuahua Pilaf al Guinness dei primati come cane più piccolo al mondo. L’attrice ha pubblicato alcune foto in cui si nota come l’animale sia grande quanto una banconota.

A cura di Ilaria Costabile

Può sembrare un'iniziativa bizzarra ma Demi Moore ha deciso di candidare il suo cane, un chihuahua di nome di Pilaf, al Guinness World Record. Il tutto è nato perché l'animale è di una taglia talmente piccola da essere paragonabile ad una banconota, quindi potrebbe essere considerato il cane più piccolo del mondo.

La candidatura al Guinness dei primati

Lo ha comunicato proprio l'attrice con un post su Instagram, in cui menzionando il profilo del Guinness dei primati, ha fatto riferimento alla proclamazione del cane più piccolo al mondo, verificatasi proprio in questi giorni e, quindi, dopo aver visto la taglia del vincitore, Demi Moore ha ben pensato di avviare una competizione tra il suo amato cagnolino e Pearl, l'attuale detentore del titolo. Il cane più piccolo al mondo misura poco più di 12 cm, quindi poco più grande di una banconota da un dollaro, ragion per cui la diva ha lanciato la candidatura pubblicando sul sul profilo Instagram alcune foto del suo Pilaf affiancato ad una banconota, così da attestarne la grandezza. In didascalia si legge:

Questa mattina è stato annunciato il cane più corto del mondo. Non so voi, ma io credo che Pilaf potrebbe dare del filo da torcere a Pearl! Dovremmo presentarlo

Una provocazione, o un semplice gioco per ridere un po', fatto sta che l'annuncio dell'attrice è stato effettivamente commentato dalla pagina del Guinness World Record che ha manifestato un certo stupore alla vista degli scatti pubblicati dalla diva. Tanti i commenti che sono arrivati, e alcuni hanno anche chiesto che fosse rinominato il vincitore. Le iniziative, a dir poco esilaranti di Moore, sono state ben accolte dai suoi fan che l'hanno immediatamente supportata, conoscendo anche il legame che unisce l'attrice con il suo amato Pilaf che, infatti, è sempre con lei, come dimostrano svariate foto pubblicate sui social.