Bruce Willis e Demi Moore nonni, la figlia Rumer ha dato alla luce una bambina Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni. Lo scorso 18 aprile, la primogenita della ex coppia di Hollywood, Rumer, ha dato alla luce la piccola Louette, nata dall’amore con il suo compagno Derek Richard Thomas.

Demi Moore e Bruce Willis sono diventati nonni, la loro primogenita Rumer ha dato alla luce una bambina a cui ha dato il nome di Louetta Isley. La prima foto della piccola è stata pubblicata sul profilo Instagram della neo mamma, dove la bimba appare avvolta da una coperta, immersa in un sonno beato. Lo scatto è stato subito commentato dalla fierissima nonna, oltre che da altri personaggi noti dello star sistem.

La nascita della piccola Louetta

Il parto è avvenuto in realtà la scorsa settimana precisamente il 18 aprile, ma Rumer Willis ha dato l'annuncio solo in queste ore, in cui ha condiviso sui social lo scatto della bimba nata dall'amore con il suo compagno Derek Richard Thomas. A corredo del post la neo mamma scrive: "Sei molto più di quello che abbiamo sempre sognato". Non sono mancati, ovviamente, commenti da parte di Demi Moore che ha scritto: "Amore puro per questo piccolo uccellino" e anche le zie Tallulah e Scout, non sono state da meno, scrivendo: "Le tue stravaganti zie sono già pazze di te" e ancora "Un sogno di nipotina…". La notizia arriva in un momento piuttosto delicato per la famiglia Moore-Willis, che deve affrontare la diagnosi di demenza fronto-temporale che affligge l'attore americano, ormai lontano dalla scene già da qualche anno.

L'amore tra Rumer Willis e il compagno Derek Richard Thomas

La primogenita di Bruce Willis e Demi Moore è legata da lungo tempo con Derek Richard Thomas, cantante, musicista e produttore, al quale ha dedicato un pensiero dolcissimo, condividendo alcune foto insieme:

