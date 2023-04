Hilary Swank è diventata mamma di due gemelli: il sesso dei bambini nella prima foto su Instagram Hilary Swank è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina. L’attrice di Million Dollar Baby, a 48 anni ha dato alla luce i suoi primi bambini, avuti con il secondo marito Philip Schneider.

A cura di Redazione Spettacolo

Hilary Swank è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina. L'attrice di Million Dollar Baby, a 48 anni ha dato alla luce i suoi primi bambini e ha condiviso la felice notizia con una foto su Instagram con cui augurava buona Pasqua mentre teneva in braccio i suoi neonati.

"Non è stato facile. Un maschio e una femmina, ne è valsa la pena. Buona Pasqua dal paradiso puro", la star ha sottotitolato con un'immagine di lei che porta teneramente in braccio i suoi figli al tramonto. I gemelli sono i primi figli di Hilary Swank, avuti con il suo secondo marito Philip Schneider.

Hilary Swank e Philip Schneider

L'attrice vincitrice dell'Oscar ha ricevuto un'ondata d'amore dai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram quando ha annunciato la lieta notizia. Commentando il post, la star di Law and Order Mariska Hargitay ha scritto: "Benvenuti a casa angeli". Viola Davis ha aggiunto: "Aaaaahhhh!!!!! Congratulazioni", mentre Sharon Stone ha commentato: "Dio benedica questo tesoro. È il viaggio più straordinario e felice per tutti voi".

La neo mamma ha rivelato che i suoi gemelli sarebbero dovuti nascere il 16 aprile, giorno del compleanno di suo padre, Stephen Michael Swank, morto nell'ottobre del 2021. Proprio al padre, la nota attrice aveva fatto assistenza per lungo tempo prima di dovergli dire addio. Prima di incontrare Philip Schneider, Hilary Swank era stata precedentemente sposata con Chad Lowe dal 1997 al 2007 e aveva riferito a People del desiderio di maternità maturato prima di separarsi dall'attore. Nel 2006 in particolare si era soffermata sulla volontà di avere dei bambini in un futuro: "Mi piacerebbe sicuramente avere dei bambini un giorno. È sicuramente qualcosa a cui ho sempre pensato quando ero molto giovane".