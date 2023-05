Robert De Niro padre di una bambina, il nome scelto per la figlia avuta da Tiffany Chen Si chiama Gia Virginia Chen-De Niro la figlia che Robert De Niro ha avuto dalla compagna, la campionessa di tai chi Tiffany Chen. È stato l’attore a ufficializzare qualche dettaglio relativo alla nascita della piccola.

A cura di Stefania Rocco

Ha un nome e un volto la piccola Gia Virginia Chen-De Niro, la settima figlia di Rpbert De Niro, avuta dalla compagna Tiffany Chen. È stato l’attore a concedere qualche informazioni in più a proposito della piccola nel corso di un intervento nel programma CBS News. Virginia è nata il 6 aprile scorso. La conduttrice Gayle King, al telefono con l’attore, ha prima alluso al silenzio di De Niro a proposito della nascita della piccola. Poi ha aggiunto: “Potrei, per favore, sapere come si chiama?”. Dopo un attimo di silenzio imbarazzato, De Niro ha acconsentito a mostrare una foto della piccola e a svelare qualche dettaglio, accuratamente tenuto nascosto fino a oggi. L'attore ha spiegato di non avere approfondito l'argomento nell'intervista in cui ha svelato di essere diventato padre per "non togliere spazio al film" che stava promuovendo.

Gia Virginia Chen-De Niro è nata il 6 aprile

Gia Virginia Chen-De Niro, settima figlia di Robert De Niro, è nata il 6 aprile scorso con un peso di circa 4 chili. De Niro ha aggiunto che la gravidanza sarebbe stata pianificata. “Come si fa a non pianificare una cosa del genere?”, ha dichiarato a Page Six. Ha aggiunto che sia lui che la compagna Tiffany Chen hanno fortemente voluto la bambina. “Eravamo al settimo cielo”, ha aggiunto, raccontando il momento della nascita.

L’incontro tra Robert De Niro e Tiffany Chen

Robert De Niro ha incontrato la compagna Tiffany Chen, madre della sua settima figlia, nel 2015 sul set del film “The Intern”. All’epoca, il divo era ancora sposato con la ex moglie Grace Hightower. La prima uscita ufficiale da coppia è arrivata nel 2021, anni dopo la separazione. Ma la notizia della nascita della piccola ha colto impreparati fan dell’attore. Solo pochissimi, infatti, erano a conoscenza della gravidanza di Tiffany Chen, riservatissima compagna di De Niro e campionessa di arti marziali.