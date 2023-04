Bruce Willis in una foto con Demi Moore, la moglie: “Anche a me piacevano molto insieme” Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha condiviso una foto che risale ai tempi della storia d’amore tra il marito e la ex moglie Demi Moore. “Anche a me piacevano molto insieme”, ha scritto confermando il legame con l’attrice che la sta supportando durante la battaglia contro la demenza di cui soffre il divo.

A cura di Stefania Rocco

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha condiviso su Instagram una foto scattata all’epoca della relazione tra il marito e la ex moglie Demi Moore. Una foto che rappresenta il sodalizio stretto dalle due donne, unite dalla necessità di supportare Willis, al quale è stata recentemente diagnosticata una forma di demenza. Demi sta facendo tutto quanto in suo potere per aiutare l’ex marito, condizione che l’ha resa cara a Emma, spingendola a postare pubblicamente una foto scattata nel 1993, nel pieno della relazione tra i due attori.

Emma Heming e la foto di Bruce Willis con Demi Moore

Lo scatto in bianco e nero comparso tra le Instagram stories di Emma risale al 12 dicembre 1993. Raffigura Demi Moore e Bruce Willis che, giovanissimi e innamorati, sorridono di fronte all’obiettivo. “Anche a me piacevano molto insieme”, ha scritto la seconda moglie di Willis a conferma dei sentimenti di stima nei confronti della donna che l’ha preceduta nel cuore di Willis. Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati dal 1987 al 2000. Dalla loro relazione sono nati i figli Rumer, Scout e Tallulah. Il matrimonio con Emma è stato celebrato nel 2009 e la coppia ha avuto due figli: Mabel (11 anni) e Evelyn (8 anni). Proprio di recente, la donna ha confessato che Demi si sarebbe trasferita da loro per aiutarla a prendersi cura dell’attore dopo la diagnosi di demenza.

Il post condiviso dalla moglie di Bruce Willis

L’appello della moglie di Bruce Willis

Di recente, Emma Heming ha rivolto un accorato appello ai paparazzi, alcuni dei quali diventati morbosamente curiosi dopo la notizia della rara forma di demenza diagnosticata all’attore. “Per aumentare la consapevolezza sulla demenza, perché è questo il mio obiettivo, se sei qualcuno che si prende cura di una persona con demenza, sai quanto può essere difficile e stressante portarlo nel mondo e navigare in sicurezza anche solo per prendere un caffè”, ha dichiarato in un video condiviso su Instagram: