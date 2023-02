Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis: “É aggressivo e non riconosce la madre” Le conduzioni di salute di Bruce Willis continuano a peggiorare. La madre della star non è sicura che “suo figlio la riconosca ancora”. Le sue reazioni poi “sono molto lente” e lui è diventato “sempre più aggressivo”. L’attore è affetto da demenza frontotemporale.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a peggiorare le condizioni di salute di Bruce Willis. L'attore, 67 anni, soffre di demenza fronto-temporale, malattia iniziata con un'afasia e ad oggi in continua progressione tanto che per la famiglia è sempre più difficile stargli vicino. "É sempre più aggressivo", ha riferito una fonte vicino alla famiglia al quotidiano Marca.

Le condizioni di salute Bruce Willis

A parlare delle condizioni di salute di Bruce Willis, in un'intervista concessa alla Blind, è stato il cugino della madre Wilfired Gliem. L'uomo ha fatto sapere che la star non sarebbe più in grado di riconoscere nemmeno la madre Marlene. E, spiegando il punto di vista della donna, ha detto: "Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora". Altri dolorosi dettagli arrivano poi da alcune fonti vicine alla famiglia che, parlando con il quotidiano Marca, hanno rivelato che "le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui". Tutti segnali di un progressivo peggioramento della malattia.

La diagnosi della malattia e il supporto della famiglia

I problemi di salute di Bruce Willis sono iniziati a fine marzo scorso, quando gli è stata diagnosticata l'afasia, una malattia che comporta difficoltà nel linguaggio e che l'ha costretto ad allontanarsi dal suo lavoro. I suoi familiari, compresa l'ex moglie Demi Moore, gli sono rimasti sempre accanto, passo dopo passo. Ed è stata proprio lei, qualche mese più tardi, a dare notizia sui social del progressivo peggioramento delle condizioni della star, fornendo anche un nome specifico al suo disturbo, frutto di ulteriori controlli: demenza frontotemporale. L'attore in un momento così delicato della sua vita, può contare sull'affetto delle persone care, con cui ha passato il Natale, come mostrano diverse foto condivise sui social.