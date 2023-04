Lo show dei record 2023: Pearl è il cane più basso del mondo, grande quanto una tazza Pearl è una piccola Chihuahua di appena 9,14 cm per un peso di appena 650 grammi ed è stata premiata a Lo show dei record come il cane più basso del mondo nella puntata di domenica 9 aprile.

A cura di Redazione Spettacolo

A Lo Show dei record 2023, momento dolcezza di Pasqua con la sorpresa di un uovo a dir poco speciale. Ad aprirlo insieme a Gerry Scotti, la statunitense Vanesa Semler, proprietaria di Pearl, a 2 anni e mezzo è il cane più basso del mondo.

Si chiama Pearl, è una piccola Chihuahua di appena 9,14 cm ed è stata premiata a "Lo show dei record" come il cane più basso del mondo nella puntata di domenica pasquale del 9 aprile. La storia di Pearl ha divertito il pubblico di Canale 5, che anche ieri sera ha premiato il programma dei Guiness World Record con ascolti meritevoli del primo posto nella gara degli ascolti tv.

"Ha circa due anni e mezzo ed è un po' una diva", ha spiegato Vanessa Semler, "le piace mangiare pollo, salmone e altri cibi raffinati. Le piace vestirsi bene, insieme ci siamo divertite molto qui a Milano". Grande più o meno come una tazza, Pearl pesa appena 650 grammi e non è l'unico di cane di Vanesa: "Ne ho anche altri, sono tre, lei è sicuramente la più piccola. È come un bambino ed è molto calma".

Il giudice del Guiness World record, Marco Frigatti, ha spiegato i motivi per i quali la piccolissima Pearl ha meritato l'ambito certificato che la fa entrare di diritto nel libro dei Record: "La sua altezza al garrese è effettivamente di soli 9,14 cm e questo, fa di lei il cane più piccolo del mondo". A due anni e mezzo è la cagnolina dei record in bassezza, destinataria di carezze continue da parte di Gerry Scotti e della dolcezza di tutto il pubblico da casa.