Ascolti tv domenica 16 aprile: chi ha vinto tra La sposa e lo show dei record Gli ascolti tv di domenica 16 aprile 2023: l’esordio della nuova gestione di Affari Tuoi con Amadeus, l’ospitata evento di Ed Sheeran da Fabio Fazio e Lo show dei record con Gerry Scotti. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

La fiction di Rai1 in replica, La Sposa, contro il consolidato Lo Show dei Record di Canale 5 con Gerry Scotti. A vincere è stato proprio lo show Mediaset con il 15.20% di share mentre per la fiction con Serena Rossi non si va oltre il 14.7% di share. Per il resto, è stata una domenica insolita per la televisione con grandi novità su tutte le fasce. La serata del 16 aprile 2023 è stata contraddistinta dal ritorno di un programma da sempre molto amato: parliamo della nuova gestione di Affari Tuoi con Amadeus alla conduzione. Il programma in access prime time ha fatto il botto di ascolti. Su Rai3, in prima serata, grandi ascolti anche per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: tra gli ospiti c'era Ed Sheeran che ha dato spettacolo.

Gli ascolti tv di domenica 16 aprile

Nel dettaglio, questi sono stati gli ascolti della televisione generalista. Su Canale 5, Gerry Scotti e il suo Lo show dei record fa segnare 2.347.000 spettatori netti per il 15.20% di share. Basta per vincere la serata in tv. Su Rai1, la replica de La Sposa non va oltre il 14.7% di share con 2.582.000 spettatori netti. Notevole Fabio Fazio su Rai3: Che Tempo Che Fa con ospite Ed Sheeran realizza 2.409.000 spettatori per il 12.2% di share. A seguire, il segmento tradizionale Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha fatto registrare 1.607.000 spettatori netti per l'11.4% di share. Le Iene presentano Inside, in onda su Italia1, conquistato 1.058.000 spettatori netti per il 6.3% di share. Su Rai2, NCIS Los Angeles fa registrare 989.000 spettatori con il 4.9% di share. A seguire, la serie tv Blue Bloods interessa 1.129.000 spettatori netti per il 5.9% di share. In access prime time, la nuova gestione di Affari Tuoi che ha riaperto col botto. In access prime time, 4.636.000 spettatori con il 23.4% di share. A seguire, su Rai1, la replica de La Sposa che però non va oltre il 14.7% di share con 2.582.000 spettatori netti.

La prima domenica senza Massimo Giletti

È stata la prima domenica senza Massimo Giletti su La7. Al posto di Non è l'Arena in onda è andato il film Flawless – Un colpo perfetto che ha conquistato 441.000 spettatori netti per uno share pari al 2.4%. La gara di Moto GP in onda su Tv8 è stata vista da 948.000 spettatori netti con il 6.8% di share. Zona Bianca, in onda su Rete4, è stato visto da 614.000 spettatori netti per il 4.4% di share. Sul Nove, dalle 20 alle 0.40, Little Big Italy che fa segnare 331.000 spettatori netti con il 2% di share.