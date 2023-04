Ed Sheeran fa spettacolo a Che Tempo che Fa e canta Perfect in italiano La straordinaria esibizione di Ed Sheeran a Che tempo che fa: “Perfect” in italiano con la chitarra acustica. E sulle lezioni di italiano: “Non le sto prendendo più spesso come prima”.

"Tu stasera, vedi, sei perfetta per me". Ed Sheeran ha fatto una performance da batticuore in diretta da Fabio Fazio a "Che Tempo che Fa" e si è lasciato andare anche ad alcuni versi in italiano della sua iconica "Perfect". Un po' emozionato, Ed Sheeran premette: "È da tanto tempo che non la suono". Se l'è cavata alla grande. Anche con la lingua italiana. Fabio Fazio gliel'ha chiesto: "Come te la cavi con l'italiano?" e lui ci ha provato a rispondere in italiano: "Io non faccio lezioni da due anni". Poi ha raccontato in inglese: "Nel corso del lockdown prendevo lezioni tutti i giorni, ora con i bambini e i tour, non ci riesco più".

Ed Sheeran si è fatto costruire un pub in giardino

Ed Sheeran si è fatto costruire un pub in giardino: "Lo so che è strano". Ha spiegato che è stato necessario per lui ricostruire un pub perché era diventato complesso per lui andarci: "Ho ricostruito il pub della mia giovinezza e mi avevano anche proposto di comprare quel pub, ma ho preferito farmelo in giardino. Lì suono, bevo la birra che voglio e riesco ad organizzare anche dei party meravigliosi. La cosa più bella è che dal momento che il pub è attaccato alla casa, lasci gli amici e se te ne vuoi andare a letto, vai di fronte. Una volta ci ho lasciato lì un amico, c'è rimasto due giorni e mi ha bevuto tutte le birre. Ora ho comprato una macchina automatica per le birre". In questo modo, il pericolo che finiscano è scongiurato. Basta staccare la corrente. Fabio Fazio scherza con sua moglie: "Amore, me lo costruisci un pub in giardino?".

Il nuovo disco

Il cantante, oltre alla performance acustica durante l'intervista, ha anche eseguito Eyes Closed, il nuovo singolo incluso nel nuovo album "Subtract". Un disco che parla di come ha affrontato i disturbi di ansia e la sua nota lotta contro la depressione. È un disco, ovviamente, buono anche da suonare, ricco di ballad come quelle che hanno caratterizzato la sua grande carriera.