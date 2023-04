Ascolti tv domenica di Pasqua 9 aprile: chi ha vinto tra Lo Show dei record e Amici per la pelle Non ce la fa il film tv Amici per la pelle, che su Rai 1 totalizza solo 2.232.000 spettatori per il 12.9% di share. Vince la serata Lo Show dei record su Canale 5 con 2.865.000 spettatori per uno share del 18.5%. Gli ascolti tv nel dettaglio.

A cura di Redazione Spettacolo

Gli ascolti tv della domenica di Pasqua del 9 aprile vedono trionfare Lo show dei record di Gerry Scotti, che su Canale 5 totalizza 2.865.000 spettatori con uno share del 18.5% battendo la concorrenza sulla rete ammiraglia. Su Rai1 infatti il film Amici per la pelle in prima visione ha conquistato 2.232.000 spettatori pari al 12.9% di share.

La sfida tra Lo show dei record e Amici per la pelle

La vera storia di Filippo Laganà, figlio dell'attore e regista Rodolfo Laganà, che a soli 20 anni ha dovuto fare i conti con una triste realtà: avere bisogno di un trapianto di fegato in tempi record. Poi il racconto in un film che potesse dare speranza, del quale non fosse solo autore ma anche protagonista. "Mi avevano consigliato di interpretarlo come se fosse la storia di un altro, ma quando abbiamo girato nel Policlinico Tor Vergata, nella sala operatoria in cui ero stato operato, la commozione è stata grande. Ogni sera, del resto, tornando a casa dal set buttavo fuori tutta l'emotività accumulata. Meglio di una seduta dallo srizzacervelli", ha dichiarato.

Di contro, andava in onda Lo show dei record condotto da Gerry Scotti e arrivato ormai a sedimentare in uno zoccolo duro di telespettatori che ogni domenica presta attenzione alle performance dei record che finiranno nel libro dei Guinness. Così, chiude con un ottimo risultato e porta a casa la vittoria dell'Auditel.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2 N.C.I.S. 1.069.000 spettatori (6%), N.C.I.S. Hawai’i 1.186.000 spettatori (6.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 1.152.000 spettatori (7.2%) mentre su Italia1 Il ciclone di Leonardo Pieraccioni ha chiuso con 999.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi 1.209.000 spettatori pari al 7.5% mentre su Rete4 Il piccolo lord non cede il passo nonostante non sia Natale e totalizza 1.082.000 spettatori (6.4%). Su La7 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato 390.000 spettatori pari al 2.6% e Tv8 Robin Hood – Principe dei ladri 476.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy 351.000 spettatori (2%).