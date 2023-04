Amici per la pelle stasera su Rai1, il film tv tratto dalla storia vera di Filippo Laganà In prima serata su Rai1 il film “Amici per la pelle”, tratto dalla storia vera di Filippo Laganà che ne è anche il protagonista. Nel cast anche Massimo Ghini e Nancy Brilli.

A cura di Ilaria Costabile

Domenica 9 aprile in prima serata alle 21: 20 su Rai1 va in onda il film "Amici per la pelle", con protagonisti il giovane Filippo Laganà, Massimo Ghini, Nancy Brilli e nel cast compaiono anche Giampiero Ingrassia e Milena Miconi. Il tv movie scritto e diretto da Pierluigi Di Lallo è tratto da una storia realmente accaduta al protagonista.

La trama di Amici per la pelle

Filippo è un ragazzo di vent'anni, pieno di vita e con tanti sogni da realizzare, ma la sua vita cambia da un momento all'altro. Durante una vacanza in America, avverte dei dolori addominali fortissimi, a seguito dei quali è costretto a rientrare in Italia immediatamente. Ricoverato d'urgenza, riceve un responso dai medici che non lascia alcun dubbio, Filippo deve ricevere un trapianto di fegato. Da quel momento inizia una vera e propria odissea, che porterà il ragazzo a prendere delle decisioni importanti, costretto a mettere da parte le sue passioni. Nonostante ciò non perde la voglia di vivere e sostenuto dai suoi genitori, affronta con una forza insperata quanto gli è accaduto. Una volta superato questo momento difficile Filippo riprende in mano la sua vita, una nuova esistenza che qualcuno gli ha regalato e che, sebbene non conoscerà mai, sarà per sempre il suo migliore amico.

La storia vera di Filippo Laganà

La storia è tratta dalle vicende di Filippo Laganà che, in pochi giorni, si è trovato a dover ridiscutere completamente la sua vita. Il regista, Pierluigi Di Lallo, racconta: "Prendendo spunto da quanto accaduto a Filippo, si è cercato di trattare con delicatezza e leggerezza un tema importante come quello del trapianto, unendolo ad altri valori fondamentali, quali il vincolo familiare, la passione per la vita e la voglia di progettare un nuovo futuro". L'elemento che emerge dal film è il messaggio di positività con cui Filippo affronta questa situazione difficile e quanto la gratitudine sia un sentimento importante, anche verso qualcuno di sconosciuto, che però consente alla vita di ricominciare.