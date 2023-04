Amici per la pelle, il film racconta la storia vera di Filippo Laganà e del suo trapianto di fegato Il film, in onda su Rai1 domenica 9 aprile, è la storia vera di Filippo Laganà, che è anche interprete del suo personaggio, e della malattia al fegato che lo ha colpito a soli vent’anni.

Amici per la pelle è un film tratto da una storia vera che racconta la vicenda di Filippo Laganà, che è anche l'attore protagonista che interpreta con il suo personaggio la sua esperienza. È un film che affronta il tema dei trapianti di fegato e andrà in onda domenica 9 aprile alle ore 21.25 su Rai1. È una storia di rinascita con un grande cast: Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia. Filippo Laganà aveva avuto il morbo di Wilson, giovanissimo, e aveva raccontato tutto in televisione insieme a suo padre, Rodolfo Laganà. Il film è diretto da Pierluigi Di Lallo.

La trama di Amici per la pelle

La trama di Amici segue la storia di Filippo, un ragazzo di vent'anni che è pieno di vita e pieno di progetti per il suo futuro. Tutto a un tratto, la sua vita cambia. Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti d'America, Filippo viene colto da forti dolori addominali. Costretto a rientrare in Italia, viene ricoverato d'urgenza: serve un trapianto di fegato. Superato il peggio, Filippo riprende in mano la sua vita che gli è stata regalata da un amico che non conoscerà mai. Il regista Pierluigi Di Lallo ha raccontato così il progetto:

La storia è tratta dalle reali vicissitudini di Filippo Laganà che, nel giro di pochi giorni, ha visto la propria vita appesa a un filo. Prendendo spunto da quanto accaduto a Filippo, si è cercato di trattare con delicatezza e leggerezza un tema importante come quello del trapianto, unendolo ad altri valori fondamentali, quali il vincolo familiare, la passione per la vita e la voglia di progettare un nuovo futuro.

La malattia di Filippo Laganà

Filippo Laganà ha raccontato quel giorno in cui ha avuto l'attacco addominale a "Oggi è un altro giorno". Si trovava a New York quando all'improvviso ha sentito la pancia gonfiarsi e il volto ingiallirsi. È riuscito a tornare in tempo in Italia.