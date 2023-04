Ascolti TV di venerdì 7 aprile: chi ha vinto tra Felicissima Sera, la Via Crucis e In viaggio Venerdì 7 febbraio, Rai1 ha trasmesso il rito della Via Crucis seguito dal documentario su Papa Francesco “In viaggio”. Canale5 ha lasciato spazio all’ultima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive, show condotto da Pio e Amedeo. Ecco tutti i dati Auditel.

Il palinsesto televisivo di venerdì 7 aprile ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e celebrazioni religiose. Rai1 ha lasciato spazio al rito della Via Crucis e poi al documentario su Papa Francesco "In viaggio". Canale5 ha trasmesso l'ultima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive, show condotto da Pio e Amedeo. Vediamo il responso dei dati Auditel.

Felicissima Sera – All Inclusive chiude con il 21% di share e 2.884.000 spettatori

Rai1 ha trasmesso il rito della Via Crucis, che si è protratto dalle ore 21:00 alle ore 22:30. La celebrazione in diretta dal Colosseo, che Papa Francesco ha seguito da Santa Marta, ha registrato 3.799.000 spettatori pari al 20.2% di share. A seguire, è andato in onda il documentario In Viaggio, che si è protratto fino alle ore 23:49 ed è stato seguito da 1.449.000 spettatori pari al 9.9% di share. Canale5 ha trasmesso l'ultima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive. Tra gli ospiti di Pio e Amedeo, anche Antonella Clerici e Paolo Bonolis. La trasmissione Mediaset, che si è protratta fino a 00:50, ha interessato 2.884.000 spettatori con il 21.3% di share.

Gli ascolti TV registrati dalle altre reti generaliste

Vediamo ora i dati Auditel registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha lasciato spazio alle serie televisive N.C.I.S. e N.C.I.S. Hawai’i. I due episodi sono stati seguiti rispettivamente da 800.000 spettatori con il 4.2% di share e 672.000 spettatori con il 3.9% di share. Rai3 ha trasmesso Se Dio vuole. Il film di Edoardo Maria Falcone con Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Ilaria Spada ha registrato 858.000 spettatori con il 4.7% di share. Italia1 ha proposto agli spettatori I Predoni. Il film di Steven C. Miller, con Bruce Willis, Christopher Meloni e Dave Bautista ha interessato 892.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete4, la trasmissione Quarto Grado, è stata seguita da 1.045.000 spettatori con il 7% di share.