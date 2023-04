Cosmary Fasanelli assente a Striscia, Michelle Hunziker e Scotti: “Speriamo possa tornare presto” Dopo l’annuncio dell’assenza di Cosmary Fasanelli a Striscia La Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti nel corso del programma hanno salutato la Velina: “Mandiamo un bacio alla nostra Cosmary con l’augurio che possa riprendersi molto presto”. “Mi mancate”, la replica della ballerina.

A cura di Gaia Martino

Cosmary Fasanelli, causa "indisposizione", è stata costretta a fermarsi temporaneamente. Ieri la Velina mora di Striscia La Notizia ha lasciato il posto a Marcia Thereza Araujo Barros, volto di Paperissima, a causa di un problema non specificato. La giovane ballerina, ex allieva di Amici di Maria de Filippi, ha rotto il silenzio sui social nelle ultime ore per ringraziare Michelle Hunziker e Gerry Scotti per il pensiero a lei rivolto durante la puntata del tg satirico. "Mi mancate già tanto, non vedo l'ora di tornare", le parole tra le stories di Instagram.

Le parole per Cosmary di Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Durante la puntata di Striscia La Notizia ieri, venerdì 28 aprile, i conduttori del tg satirico Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno rivolto un pensiero a Cosmary Fasanelli: "Mandiamo un bacio alla nostra Cosmary con l'augurio che possa riprendersi molto presto", le parole della presentatrice, da poco diventata nonna, "Speriamo possa tornare al più presto" ha aggiunto Gerry Scotti. La ballerina e Velina mora ha commentato l'omaggio attraverso le sue IG stories: "Mi mancate già tanto, non vedo l'ora di tornare. Grazie".

Anche con un post su Instagram ha spiegato che è stata costretta ad assentarsi sottolineando che presto tornerà sul bancone che condivide insieme a Anastasia Ronca: "Purtroppo oggi non sarò presente" – ha scritto ieri sera – "Ma mi sto riprendendo e tornerò presto dalla mia seconda famiglia. Un grande in bocca al lupo alla mia socia Anastasia Ronca e a Marcia Thereza Araujo Barros, vi guardo da casa".

Il motivo dell'assenza

Con un comunicato Striscia La Notizia ieri pomeriggio ha fatto sapere che la Velina mora si sarebbe assentata a causa di un'indisposizione. "Sta bene, in attesa di tornare a Striscia seguirà il programma da casa", le parole. Al suo posto Marcia Thereza Araujo Barros, modella italo brasiliana, 24 anni, che ad ottobre ha debuttato con Paperissima Sprint accanto alla conduttrice Roberta Lanfranchi e al Gabbibbo.