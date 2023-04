Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli ferma “causa indisposizione”: chi la sostituirà Cosmary Fasanelli a causa di un’indisposizione cede il suo posto sul bancone di Striscia La Notizia a Marcia Thereza Araujo Barros, la modella italo brasiliana, volto di Paperissima Sprint. “Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa”.

A cura di Gaia Martino

A causa di un'indisposizione Cosmary Fasanelli dovrà assentarsi per un breve periodo da Striscia la Notizia, lo show del pre serale di Canale 5 condotto dal duo televisivo Michelle Hunziker e Gerry Scotti. La Velina mora della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci sarà sostituita da un volto già visto nel programma: Marcia Thereza Araujo Barros accompagnerà sul bancone la velina bionda, Anastasia Ronca. La modella italo brasiliana già sostituì la ballerina lo scorso dicembre 2022: è la protagonista dell'edizione in corso di Paperissima Sprint.

Come sta Cosmary Fasanelli

"Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa": sono queste le parole che si leggono nel comunicato diffuso dal programma di Antonio Ricci. Cosmary Fasanelli è stata colpita da un'indisposizione ma non sono state specificate nel dettaglio le cause che la allontanano dal bancone di Striscia. Vige il silenzio sul profilo social della velina, ex allieva di Amici, che, non appena si riprenderà, potrà tornare al suo posto, al fianco di Anastasia Ronca.

Chi è Marcia Thereza Araujo Barros, la Velina che sostituirà Cosmary Fasanelli

Marcia Thereza Araujo Barros accompagnerà Anastasia Ronca sul bancone di Striscia La Notizia durante la convalescenza di Cosmary Fasanelli. La modella italo brasiliana ha 24 anni e ad ottobre ha debuttato in tv con Paperissima Sprint, accanto alla conduttrice Roberta Lanfranchi e al Gabbibbo. Fidanzata con Jacopo Balladelli, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, su Instagram è seguita da oltre 16 mila followers. Non sarà la sua prima volta a Striscia La Notizia: la ballerina, modella e volto televisivo ha già partecipato al tg satirico nel dicembre 2022. Anche in quella occasione sostituì l'ex allieva di Amici nonché velina mora del programma.