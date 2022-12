La Velina Cosmary ha la febbre, al suo posto a Striscia la notizia la modella di Paperissima Marcia Sarà Marcia Thereza Araujo Barros a ricoprire il ruolo di Velina mora per una sera a Striscia la notizia. La modella italo-brasiliana, 23 anni, è un volto già noto ai programmi di Antonio Ricci: dallo scorso ottobre infatti ha debuttato a Paperissima Sprint.

A cura di Giulia Turco

Cosmary Fasanelli ha la febbre. La Velina mora di Striscia la notizia è malata e dunque anche per questa sera, venerdì 2 dicembre, non sarà in onda sul bancone del tg satirico. Ad accompagnare Anastasia Ronca negli sacchetti ci sarà una Velina d’eccezione, che non è un volto nuovo per la fascia preserale di Canale 5.

Chi sostituisce Cosmary a Striscia la notizia

Sarà Marcia Thereza Araujo Barros a ricoprire il ruolo di Velina mora per una sera a Striscia la notizia. La modella italo-brasiliana, 23 anni, è un volto già noto ai programmi di Antonio Ricci, tra le ultime new entry del cast. Dallo scorso ottobre infatti ha debuttato a Paperissima Sprint. Un’alternativa decisamente più convincente rispetto a Sergio Frisca, il conduttore che in via eccezionale aveva preso il posto di Cosmary nella puntata di giovedì 1 dicembre. Ad ogni modo una scelta simpatica, quella di Frisca sul bancone alle prese con lo stacchetto, che ha fatto sorridere anche la stessa Velina mora: “Mi avete fatto morire dal ridere”, ha scritto Cosmary su Instagram. “Torno prestissimo, già mi manca la mia seconda casa. Grazie per questo show, vi voglio bene”.

Cosmary Fasanelli a casa con la febbre insieme a Nunzio Stancampiano

Nel frattempo la ballerina mora cercherà di rimettersi al più presto. Sta cercando di stare a riposo e di guarire per tornare in pista con il suo impegno lavorativo, ma nel frattempo si lascia coccolare tra le braccia di Nunzio Stancanpiano, il fidanzato e collega ballerino conosciuto ad Amici 21, anche lui a casa con la febbre. Dopo il talent show di Maria De Filippi, i due si sono rivisti sul palco di Battivi Live, in estate. Pochi mesi dopo hanno deciso di uscire allo scoperto, nonostante i dubbi di entrambi vista la relazione che Cosmary aveva ancora con Alex Wyse, cantante di Amici.