Shaila Gatta bacia l’ex tronista Alessandro Zarino: il video riaccende il gossip sulla loro relazione Le voci di una relazione tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino si rincorrono da settimane, ma l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne avevano smentito. Il bacio durante una coreografia ha riacceso il gossip sul loro conto.

A cura di Daniela Seclì

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono una coppia? Il gossip sull'ex velina di Striscia la Notizia e l'ex tronista di Uomini e Donne si è riacceso in queste ore, dopo che i due hanno pubblicato un video in cui provano una coreografia e si scambiano un bacio. Nei mesi scorsi avevano assicurato che fra loro ci fosse solo una collaborazione in quanto entrambi atleti.

Il bacio sui social tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino

Nel breve video in bianco e nero condiviso da Shaila Gatta e Alessandro Zarino sui social (vedi in alto), i due provano una presa. Poi, la ballerina ed ex volto di Amici di Maria De Filippi, bacia il modello e insegnante di crossfit sulle labbra. Quindi, si scambiano un abbraccio. La didascalia del video è una semplice parola "Us", noi. Inutile dire che in molti hanno visto in quel post la conferma della storia d'amore. Spetterà ai diretti interessati decidere se aggiungere altro.

Quattro mesi fa avevano smentito di avere una relazione

Lo scorso agosto, Shaila Gatta e Alessandro Zarino avevano pubblicato un reel per smentire che tra loro ci fosse una relazione: "Siamo due napoletani. Ci siamo conosciuti a Napoli. Siamo stati per un periodo insieme, nel senso nella stessa comitiva. Stiamo spesso insieme perché siamo degli atleti. Essendo seguiti da tante persone, unire le due community è importante per comunicare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato negli anni, per il benessere sia fisico che mentale". E infine:

Vogliamo crescere, confrontarci e continuare a mettere a disposizione ciò che sappiamo per voi, motivandovi e facendovi entrare nelle nostre realtà. Cosa stiamo creando? Tante cose… per voi, per dimostrarvi come impegno e costanza siano fondamentali per raggiungere qualsiasi obiettivo.

Insomma, inizialmente sembrava essere solo una collaborazione professionale, ma a quanto pare si starebbe trasformando in qualcosa di più.