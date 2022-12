Shaila Gatta innamorata di Zarino: “Ho fatto io la prima mossa. Uomini e Donne? Mai stato un limite” “Il primo bacio la scorsa estate. Lo desideravo da tempo”, confessa l’ex Velina nella prima intervista sulla sua storia con l’ex tronista. Il passato di Zarino nel dating show non è mai stato un problema. “Sono convinta che si sia messo in gioco più per l’esperienza che per fini pubblicitari”.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono una coppia e ormai non lo nascondono più. Insieme dalla scorsa estate, hanno trovato non solo un equilibrio dal punto di vista privato, ma hanno anche dato il via a progetti lavorativi che hanno molto in comune, dallo sport al benessere mentale. In un primo momento hanno nascosto la loro relazione, "per proteggerla", ammettono in un'intervista a Chi. Ora però sono pronti a gridare al mondo il loro amore, con tanto di servizi fotografici dedicati.

Shaila racconta com'è nato l'amore con l'ex tronista

Sono volati a Dubai per realizzare uno shooting di lavoro. Ne hanno approfittato per rilasciare un'intervista a Chi, la prima che racconta le prime luci del loro amore. "Il primo bacio è arrivato la scorsa estate. Era qualcosa che desideravo da tempo, ma sapevo che era giusto aspettare", confessa l'ex Velina napoletana che si è lanciata senza paura verso l'uomo dei suoi sogni. "La prima mossa l'ho fatta io", assicura. Non ci ha messo molto per convincere Zarino, ex volto di Uomini e Donne, che era lei la sua metà perfetta. "È stato bello, ma spiazzante", racconta lui a proposito di quel bacio. "Non me l'aspettavo". Entrambi hanno un trascorso nel mondo della tv, ora sembrano volersi dedicare ai social e a tutte le loro potenzialità. Per Shaila d'altronde il passato di Zarino nel dating show di Canale 5 non è mai stato un problema. "Sono convinta che abbia scelto di mettersi in gioco più per l'esperienza in sé che per fini pubblicitari".

L'ex Velina ha avuto relazioni tossiche in passato

Alle spalle ha la storia d'amore con Leonardo Blanchard e prima ancora quella con il ballerino Jonathan Gerlo, nata nel 2017. Oggi si guarda alle spalle con maggiore consapevolezza. "La mia prima relazione è stata una storia sbagliata", racconta a Chi con occhi diversi. "Devastante da ogni punto di vista, soprattutto quello psicologico", spiega Shaila che negli anni ha si è affidata alla psicoterapia per superare quei traumi. Oggi l'idea di perdonare un possibile tradimento è fuori discussione per entrambi. Nessuna forma di amore libero inoltre, per carità. "Non potremmo mai", concordano. "L’intimità va protetta, difesa, tutelata. Poi non dimentichiamo che siamo due napoletani veraci".