Myrta Merlino: “Massaggi ai piedi? Non prendete le fonti per buone, malumori come in tutte le famiglie” Myrta Merlino ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia e ha replicato alle accuse di avere “comportamenti incivili e maleducati” con i suoi collaboratori.

A cura di Daniela Seclì

Dopo la nota sindacale con la quale Myrta Merlino è stata accusata di avere "comportamenti incivili e maleducati" nei confronti della sua squadra di lavoro, Striscia la Notizia ha voluto vederci chiaro. Valerio Staffelli ha consegnato alla giornalista e conduttrice de L'aria che tira un Tapiro d'Oro.

"Comportamenti incivili e maleducati": la replica di Myrta Merlino

La consegna del Tapiro d'Oro a Myrta Merlino andrà in onda nella puntata di Striscia la Notizia in onda martedì 6 dicembre. Il tg satirico, tuttavia, ha già diramato un comunicato che contiene le dichiarazioni della giornalista. Valerio Staffelli le ha chiesto conto degli "atteggiamenti sprezzanti" che avrebbe avuto nei confronti dei suoi collaboratori: "Davvero lei è un tiranno?". La giornalista ha replicato: "Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori".

Massaggi ai piedi e spazzole lanciate: le accuse alla giornalista

Una fonte ha riferito a Fanpage.it di “insulti pesanti, licenziamenti senza giusta causa, lanci di spazzole in faccia alle parrucchiere e c’è chi deve occuparsi del suo abbigliamento, dalle scarpe alla biancheria intima”. Anche Dagospia ha riportato i dettagli delle accuse rivolte a Myrta Merlino: "C’è chi vagheggia del lancio di uno sgabello, chi evoca le sceneggiate perché il cornetto e il tè trovati per colazione non erano di suo gradimento, le sfuriate agli assistenti (“Siete a mia disposizione 24 ore su 24!”). […] C’è chi ha dovuto persino prenotare la ceretta alla Merlino e chi doveva portarle i vestiti in tintoria o i cani dal veterinario: “Lei arriva alle 10-10.30 per andare in onda alle 11 e tu devi spiegarle la puntata mentre si lava i capelli e qualcuno le deve spalmare la crema ai piedi…”. A Valerio Staffelli ha replicato circa i massaggi ai piedi che chiederebbe ai suoi collaboratori: "Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?".