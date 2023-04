Massimo Giletti e Sofia Goggia sempre più vicini, Striscia: “Condividono cappello e occhiali” Questa sera a Striscia la Notizia arrivano nuove indiscrezioni sulla presunta storia d’amore tra Massimo Giletti e Sofia Goggia: ecco gli indizi.

Questa sera a Striscia la Notizia arrivano nuove indiscrezioni sulla presunta storia d'amore tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. Il conduttore sospeso da La7 aveva negato la possibile love story con la sciatrice, in occasione della consegna del Tapiro d'Oro da parte di Valerio Staffelli. Nella puntata di lunedì 17 aprile, Striscia la Notizia però mostra un indizio molto interessante: i due condividono lo stesso stile. Una coincidenza?

L'indiscrezione sugli occhiali e sul cappellino

Secondo la redazione di Striscia la Notizia, gli occhiali e il cappellino smaschererebbero Massimo Giletti e Sofia Goggia. I due sarebbero una vera e propria "coppia di stile". "Niente di niente", aveva detto Massimo Giletti quando Valerio Staffelli gli aveva chiesto conto della sua presunta relazione con la campionessa di sci Sofia Goggia. Eppure "un legame tra i due sicuramente c’è", assicura Striscia la Notizia. La segnalazione è arrivata da un telespettatore che ha fatto notare che il giornalista ed ex conduttore di Non è l’arena e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali. I tifosi di questa storia d'amore sperano che non sia solo una coincidenza. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia, a partire dalle ore 20.35 a Canale 5.

Il Tapiro d'Oro a Massimo Giletti

La sospensione da Non è l'Arena è arrivata improvvisa e sulla vicenda c'è ancora tutto da chiarire. Intanto, sembra che domenica sera Enrico Mentana organizzerà proprio uno speciale per chiarire quello che è successo. Massimo Giletti, nel ricevere il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli, aveva detto la sua: "Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino. L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti".