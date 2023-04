Tapiro d’Oro a Massimo Giletti per il caso Non è l’Arena: “Forse mi mandano via perché juventino” Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia per Massimo Giletti dopo il caso scoppiato intorno a Non è l’Arena, il suo programma sospeso da La7 improvvisamente. “Forse Cairo mi manda via perché sono juventino”, le parole prima di aggiungere scherzosamente: “Magari vengo a Mediaset”.

A cura di Gaia Martino

Questa sera nel corso del tg satirico Striscia La Notizia andrà in onda la consegna del Tapiro D'Oro da parte di Valerio Staffelli a Massimo Giletti, il conduttore televisivo il cui programma Non è l'Arena è stato sospeso da La7, senza alcun preavviso, stando a quanto raccontato dal presentatore dopo la notizia. "Non è che c'entra Fabio Fazio?", la provocazione dell'inviato.

Il Tapiro d'Oro a Massimo Giletti

"Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…": con queste parole l'inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, ha provocato il conduttore televisivo protagonista di un turbolento stravolgimento del suo talk Non è l'Arena ipotizzando che il padrone di casa di Che Tempo Che Fa sia stavolta il mandante del suo allontanamento da La7. "E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora", la replica di Giletti che ha aggiunto scherzosamente: "Magari vengo a Mediaset".

Il conduttore ha poi commentato la questione invitando il giornalista a rivolgersi a Urbano Cairo, a capo dell'emittente televisiva, per saperne di più sulla sospensione del suo programma. "Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino". Quando Staffelli gli ha poi chiesto se l’allontanamento sia collegato alla discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro, Giletti ha replicato: "L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti".

Sul gossip con Sofia Goggia: "Niente di niente"

Durante la consegna del Tapiro Massimo Giletti ha poi smentito il rumors che circola da tempo riguardo una sua frequentazione con la sciatrice Sofia Goggia: "Il niente del niente", le sue parole al microfono di Staffelli.