Massimo Giletti: “Non ho avuto incontro con dirigenti e funzionari della Rai” Una nuova smentita del conduttore, ormai ex La7: “Non c’è stato nessun incontro con dirigenti e funzionari della Rai sul mio futuro”.

Emergono nuovi fatti dalla clamorosa sospensione di Massimo Giletti e del suo "Non è l'Arena": "Non c'è stato nessun incontro con dirigenti e funzionari della Rai sul mio futuro", ha fatto sapere il conduttore. Dopo la smentita del conduttore di aver subito nella sua abitazione perquisizioni da parte della Dia, in queste ore è arrivata un'altra smentita da parte del direttore di Rai Radio, Roberto Sergio, sui presunti incontri proprio tra lui e Giletti, come a testimoniare una trattativa in corso: "C'è stato solo un breve scambio di saluti nel pomeriggio del 10 gennaio 2023, in occasione della presentazione del programma Mixer". Massimo Giletti avrebbe dichiarato alle agenzie di non aver avuto avuto nessun incontro con dirigenti e funzionari della Rai per parlare del suo futuro. La7, intanto, non fornisce altri dettagli oltre quelli già comunicati.

Massimo Giletti al centro delle polemiche per le rivelazioni di Salvatore Baiardo

Massimo Giletti è finito al centro delle polemiche per le ospitate e le rivelazioni fornite da Salvatore Baiardo, l'ex gelataio condannato già per favoreggiamento dei fratelli Graviano, stragisti della mafia. Al quotidiano Domani, Baiardo ha confermato i pagamenti ricevuti per la sua partecipazione al programma: "Mi hanno pagato alcuni gettoni di presenza, ma tutto e' stato fatturato, e' tutto regolare, nessun pagamento e' avvenuto in nero. I miei rapporti con Giletti si sono incrinati per altre questioni". In una diretta su TikTok, Baiardo ha parlato di "cose assurde" e che "ne scoprirete delle belle", confermando che non sarà più a La7: "Ho abbandonato un po' La7, adesso ci sono delle nuove iniziative con nuove tv, non sono più a La7".

Le ipotesi sul futuro di Giletti in Rai

Il futuro di Massimo Giletti sembrerebbe già scritto, a dispetto delle sue recenti dichiarazioni. Già nei mesi scorsi, proprio TvBlog, aveva raccontato di contatti ben avviati tra Massimo Giletti e Viale Mazzini. Il motivi? La possibile partenza di Fabio Fazio verso altri lidi (forse Nove) e la chiusura dai palinsesti autunnali del suo "Che tempo che fa". In questo momento, però, tutto potrebbe essere congelato in vista di quello che sta succedendo.