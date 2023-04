Durante il promo di Pomeriggio5 spuntano Hunziker e Scotti a Striscia, D’Urso: “Problema tecnico” Problema tecnico per Canale 5 durante il promo di Pomeriggio Cinque: per pochi secondi la rete si è collegata con lo studio di Striscia La Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati ripresi per pochi secondi mentre chiacchieravano. Il video.

A cura di Gaia Martino

Un piccolo imprevisto su Canale 5 ha lasciato perplessi, per qualche secondo, i telespettatori. Durante il promo di Pomeriggio Cinque, intorno alle 17:30, sul canale sono comparsi Michelle Hunziker e Gerry Scotti nello studio di Striscia La Notizia mentre chiacchierano, pronti per la nuova puntata del tg satirico in onda nel pre serale. L'incidente tecnico è stato subito ripreso dal pubblico che lo sta ora commentato su Twitter: "Tra Un Altro Domani e il promo di Pomeriggio 5 la regia sbaglia il collegamento e si vede il backstage di Striscia la notizia con la Hunziker che toglie i peli chi dalla giacca di Gerry Scotti". Non appena iniziato Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha chiarito: "C'è stato un problema tecnico ma con Striscia siamo amici".

Il video del problema tecnico su Canale5 in diretta

Era in onda il promo di Pomeriggio Cinque quando sono comparsi per pochi secondi i protagonisti del bancone di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, dallo studio del tg satirico di Antonio Ricci, pronti per la puntata in onda dalle 20.35. La conduttrice si aggiusta i capelli mentre il suo collega, affiancato da un'addetta ai lavori che gli sistema la giacca, gli racconta un particolare privato: "Ho un vestito tutto di…", le parole prima che la rete tornasse su Barbara D'Urso. Quest'ultima, non appena iniziato il suo programma pomeridiano, ha subito commentato i fatti. Su Twitter ora molti utenti divertiti dai fatti si chiedono i dettagli dell'abito di cui Gerry Scotti parlava.

Le parole di Barbara D'Urso

Non appena iniziato Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha salutato i telespettatori commentando quanto accaduto durante il promo. Le parole:

Leggi anche Problema nella diretta di Geo su Rai3, le immagini non corrispondono al parlato dei conduttori