“Mi rispetti o vado via”: Luigi Avella sbotta in diretta contro Barbara D’Urso a Pomeriggio5 Luigi Avella ospite di Pomeriggio 5 oggi ha discusso animatamente con Barbara D’Urso. L’uomo ha alzato i toni e si è scagliato contro la conduttrice: “Sono una persona molto educata, rispetti la persona che ha davanti in trasmissione”. “Sta interpretando cose che io non ho mai detto”, la replica a tono della conduttrice.

A cura di Gaia Martino

Luigi Avella è intervenuto nella trasmissione di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque oggi, mercoledì 12 aprile, ma il confronto con la conduttrice ha preso una piega differente da quella sperata. L'uomo che ha donato a titolo volontario e in diverse tranche 123 mila euro alla onlus Madonna di Trevignano dalla quale ha poi preso le distanze, si è infuriato con la D'Urso quando quest'ultima lo ha interrotto.

La discussione in diretta tra Barbara D'Urso e Luigi Avella

Luigi Avella in collegamento con Pomeriggio Cinque si è infuriato quando la presentatrice ha provato ad interromperlo. L'uomo si è agitato e alzando i toni ha usato queste parole: "Sono una persona molto educata, rispetti la persona che ha davanti in trasmissione. Mi deve far parlare. Se vuole portarmi su un campo diverso, io la lascio e vado via. Non fa con me questi giochetti, sono un uomo di 70 anni, mi lasci dire cosa devo dire". Barbara D'urso ha aspettato che il suo ospite smettesse di urlare per replicare a tono e invitarlo alla calma: "Adesso parlo io. Non si agiti così in diretta perché ho anche paura che ci venga un coccolone. Non mi piace che un ospite si senta male. Ci sono milioni di italiani che ci ascoltano, la prego di non urlare, di non minacciare e di non dire cose che non corrispondono a quello che ho detto. Sta interpretando cose che io non ho mai detto. Lei non sta facendo un comizio ma sta avendo un rapporto, un dialogo, con una persona. Se io reputo opportuno interromperla, lo faccio. Altrimenti fa un'intervista chiusa. L'ho interrotta educatamente. Non comprendo la sua ira, le sue urla, non capisco su che terreno io vorrei portarla. Non è questo il modo". Solo allora l'uomo si è calmato e ha chiesto scusa: "Ha ragione. Lei ha uno share alto, la seguono molte persone, sapranno giudicarmi".