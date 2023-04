Luxuria: “Cristina Scuccia dovrà rivelare gli altri motivi per i quali ha lasciato il velo” Vladimir Luxuria, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5, lascia intendere che Cristina Scuccia non abbia ancora raccontato a pieno la sua storia. “Durante quest’Isola forse dirà qualcosa di più rispetto a ciò che sappiamo adesso”, si è lasciata sfuggire l’opinionista.

A cura di Stefania Rocco

Ci sarebbero motivi non ancora pienamente rivelati dietro la decisione di Cristina Scuccia – nota soprattutto come la suor Cristina di The Voice – di abbandonare la v ita monastica. Lo rivela Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei famosi, il reality show di Canale5 al quale Cristina sta partecipando.

L’ipotesi di Vladimir Luxuria

Luxuria è al suo secondo anno da opinionista all’Isola, un’avventura nel corso della quale ha dimostrato di sapersi integrare perfettamente nella dinamiche del reality perché capace di analizzare i protagonisti del programma. Per questo motivo, probabilmente, ritiene che Cristina non abbia raccontato a pieno la sua storia. “Credo che Cristina dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi, secondo me durante quest’Isola forse lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso. E qui mi sto zitta…”, ha rivelato Luxuria, alludendo a qualcosa che Cristina non avrebbe ancora raccontato.

Perché Cristina Scuccia ha abbandonato la vita da suora

Il pubblico si era abituato a conoscere Cristina quando, nel 2014, una sua performance conquistò i giudici di The Voice. Con l’abito monacale, Cristina entrò a far parte della squadra di J-Ax e vinse quell’edizione. A partire da quel momento, Scuccia ha fatto perdere le sue tracce. Fino a quest’anno quando, durante un’intervista rilasciata a Silvio Toffanin a Verissimo, Cristina si è presentata per la prima volta in tv in abiti laici. Ha rivelato di avere compreso che, pur restando molto credente, la strada del monastero non l’avrebbe resa pienamente felice. Da qui la scelta di smettere il velo e cominciare una vita differente nel mondo reale. Diverse sono le indiscrezioni circolate a proposito della vita privata di Cristina, ipotesi alle quali la donna non ha mai prestato il fianco. In più di un’occasione, però, ha smentito di essere fidanzata, contrariamente a quanto di lei è circolato sui social.