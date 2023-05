L’intervista a Cristina Scuccia all’Isola è un interrogatorio: “Cerchi l’amore? Come deve essere?” Cristina Scuccia, ex suor Cristina, diventa oggetto di una specie di intervista interrogatorio all’Isola dei famosi. Le indiscrezioni su un possibile coming out guidano le domande di Luxuria e Ilary Blasi. “Che caratteristiche deve avere la persona che cerchi?”, le ha chiesto la conduttrice senza che la naufraga avesse nemmeno ammesso di cercare l’amore.

A cura di Stefania Rocco

Le voci su un possibile coming out di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, all’Isola dei famosi hanno guidato la speciale intervista-interrogatorio di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria alla naufraga. Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi del 2 maggio 2023, Cristina è stata separata dal resto del gruppo affinché appagasse la curiosità degli spettatori a proposito della sua vita privata. Prima dell’intervista a Cristina, la regia ha trasmesso un video che ha riassunto quanto accaduto in settimana, con le domande che le hanno rivolto Paolo Noise e Marco Mazzoli a proposito della sua sessualità.

Le domande di Noise e Mazzoli a Cristina Scuccia

Ilary, dopo avere convocato Cristina, le ha fatto ascoltare una clip con le domande di Noise e Mazzoli affinché entrasse nel vivo della questione. “Un fidanzato non lo vuoi? Ti piacciono le donne o gli uomini?”, le avevano casualmente chiesto i due speaker radiofonici. “Niente”, aveva risposto Cristina, dimostrandosi non ancora pronta ad affrontare l’argomento.

Blasi e Luxuria interrogano Cristina Scuccia, Enrico Papi: “Attenta ai volponi”

“Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo”, ha ammesso Cristina in studio dopo avere ascoltato la clip. L’intervento di Luxuria che ha preso la parola per porre la sua domanda alla ex suora: “Voglio farti una domanda. Ultimamente, Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere la stessa cosa per le suore? Una suora potrebbe innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?”. “Non sono d’accordo. Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare”, ha risposto ancora disinvolta Cristina. È stata quindi Ilary a pungolarla per spingerla ad addentrarsi sull’argomento che maggiormente le interessava approfondire. “Che caratteristiche deve avere la persona che cerchi?”, le ha chiesto senza che Cristina avesse nemmeno ammesso di stare cercando una persona. “Non deve avere delle caratteristiche precise. Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi. Qui sull’Isola tutti i vuoi si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero”, ha risposto ancora cauta Cristina, con Luxuria che ha chiosato con espressione furba: “Tutto può succedere Cristina, vero?”. Solo Enrico Papi le ha teso un salvagente: “Non stai prestando il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione”.