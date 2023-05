“Ti piacciono gli uomini o le donne?”, Cristina Scuccia chiarisce i dubbi sulla sua sessualità Interrogata dai naufraghi, Cristina mette a tacere la curiosità sulla sua sfera sentimentale: “Mi piacciono le persone, non gli uomini o le donne. Essere fidanzata non mi manca. Non siamo animali, potrei vivere benissimo nella mia castità”.

A cura di Giulia Turco

(La Fata/Frezza IPA)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha deciso di aprirsi con i suoi compagni sul tema della sessualità. Il suo orientamento sembra incuriosire non poco i naufraghi che, più o meno cautamente, iniziano ad indagare sul suo privato con una serie di domande. Così, senza imbarazzi, la concorrente torna a parlare della sua sfera sentimentale.

Cristina Scuccia risponde alla curiosità dei naufraghi

Alla domanda se attualmente abbia un fidanzato, Cristina risponde piuttosto seccata ai compagni: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. Siccome nessuno ha intenzione di lasciar cadere l’argomento, Paolo Noise coglie la palla al balzo, incalzando: “Ti piacciono gli uomini o le donne?”, chiede senza mezzi termini. “Niente! Mi piacciono le persone”, risponde lei lasciando tutti poco soddisfatti. “E non ti manca avere un compagno o una compagna?”, continua Noise. “No, non mi manca. Dopo quindici anni di una vita particolare come la mia non è così facile… Se non sento il bisogno di sfogarmi? E dove c’è scritto che sia per forza così? Mica siamo animali”, chiarisce Cristina.

Io potrei benissimo vivere nella mia castità. In questo tempo qualcuno l’ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta, perché no.

Il passato sentimentale di Cristina Scuccia

Prima di prendere i voti e dedicarsi alla vita monacale, Cristina Scuccia ha avuto alcune esperienze sentimentali, durante la sua adolescenza. “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno”, ha racontato a Marco Mazzoli sull’Isola. “Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo, era un impegno perché preferivo fare altro”, ha ammesso. Quando l’argomento si è spostato su una sfera già intima, ha glissato: “Se sono ancora vergine? In realtà sono leone”.

Secondo Vladimir Luxuria ci sarebbe altro della vita privata di Cristina che il pubblico ancora non conosce. L’opinionista infatti, ospite da Barbara d’Urso, si è lasciata sfuggire un’indiscrezione: “Credo che Cristina dovrà ancora dire altri motivi per cui ha lasciato il velo. Forse dirà di più rispetto a quello che sappiamo… E qui mi sto zitta”.