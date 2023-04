Cristina Scuccia parla del suo primo fidanzato: “Per me era un impegno, preferivo fare altro” Cristina Scuccia parla della sua vita prima di prendere i voti, raccontando del suo fidanzato e della chiamata. Poi spiega il perché ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi.

Tra le protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, c'è grande curiosità attorno al nome di Cristina Scuccia, sia da parte dei naufraghi che del pubblico. In una chiacchierata con Marco Mazzoli di Radio 105, l'ex volto di The Voice ha raccontato qualcosa del suo passato.

L'adolescenza di Cristina e il primo fidanzato

Com'era Cristina prima di prendere i voti? Questa è la domanda che in molti si sono posti e c'è chi ha avuto il coraggio di porgliela in questi giorni di conoscenza. È stato infatti Marco Mazzoli ad interessarsi un po' di più al percorso dell'ex suora, chiedendole se avesse mai avuto una storia d'amore e ricevendo in risposta:

Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Ho avuto un adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non mi davano nulla. Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto e io preferivo investire le mie ore nel canto e nelle lezioni di canto.

L'argomento si è poi spostato verso la sfera più intima che, però, la naufraga non ha voluto affrontare, ironizzando: "Se sono ancora vergine? In realtà sono leone".

Le decisioni sulla vita religiosa

La chiacchierata, poi, diventa ancor più approfondita, con Mazzoli che chiede a Cristina Scuccia cosa l'abbia portata ad abbracciare la vita monacale, così giovane, ricevendo in cambio un racconto sincero e lucido:

Sono diventata suora perché ho ricevuto la chiamata, ho avuto una vocazione. Avevo un’educazione cristiana grazie alla mia famiglia. […] L’esposizione che ho avuto con The Voice mi ha messo davanti alla realtà, prima ero molto ingenua. Io non ho mai rinunciato a Dio né messo in discussione la mia fede, ma nei sistemi religiosi non vedevo l’immagine di Dio, quella di cui mi sono innamorata.

Poi, però, qualcosa è cambiato e Cristina non sentiva più di far parte di un mondo che non riconosceva: "Ho fatto la vita religiosa per 15 anni. Alla fine ho chiesto un anno di allontanamento dalla congregazione e nel mentre mio padre si è ammalato. In quell’anno sabbatico io mi sono allontanata, sono andata a Madrid e ho fatto la cameriera".

Perché ha accettato l'Isola dei Famosi

Dopo la notizia dell'abbandono della vita religiosa, Cristina Scuccia ha poi deciso di riprendere in mano la sua passione per il canto e nel reality ha trovato l'opportunità di rimettersi in gioco completamente: "Perché L’Isola dei Famosi? Mi è stata chiesta e mi sono detta ‘rinuncio o mi metto in discussione?’ e mi sono data una possibilità. Alla fine il mio sogno è fare musica".