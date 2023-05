Vladimir Luxuria: “Enrico Papi è straripante, ma non è ai ferri corti con Ilary Blasi” Vladimir Luxuria ospite di Casa Chi parla dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi. “Cristina Scuccia la mia preferita. Screzi Ilary-Papi? Lui è straripante, l’impressione che siano ai ferri corti non ce l’ho”.

Vladimir Luxuria è stata ospite di Casa Chi questo pomeriggio di mercoledì 3 maggio. L'opinionista dell‘Isola dei Famosi 2023 è stata presentata dai giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri – essendo Sophie Codegoni, la conduttrice del programma social, agli sgoccioli della gravidanza – prima di parlare del reality show cominciato poche settimane fa.

Le parole di Vladimir Luxuria sui presunti screzi tra Ilary e Enrico Papi

Vladimir Luxuria a Casa Chi ha commentato le voci che vedrebbero ai ferri corti Enrico Papi e Ilary Blasi: "Sentivo dire che c'era uno screzio e alla fine non era vero. Enrico Papi è straripante, l'impressione che siano ai ferri corti non ce l'ho ma andrebbe chiesto ai diretti interessati". Su Nathaly Caldonazzo con la quale ha discusso ha poi aggiunto: "Lei è un personaggio forte, noi non dobbiamo annoiarci. Con le sue liti ha messo pepe in queste prime puntate. All'inizio l'avevo anche difesa quando Cecchi Paone le ha dato della pescivendola, quando ho criticato la mancanza di solidarietà tra donne è stata aggressiva. Credo che la sua sia una maschera, l'ho vista moscia negli ultimi giorni. Il fatto che sia sola ora può darle forza, vediamo se riuscirà a sopravvivere. Non ho nulla di personale contro lei, ognuno fa il suo lavoro". Nella puntata andata in onda ieri sera Asia Argento ha fatto una sorpresa alla sorella Fiore: "Saranno anni che le propongono l'Isola, ma lei ha accettato solo per la sorella ma solo per una notte, non credo voglia fare l'Isola. Il suo cameo è stato prezioso, mi è piaciuta molto", le parole dell'opinionista.

"Cristina Scuccia è la mia preferita"

Su Marzo Mazzoli e Paolo Noise Vladimir Luxuria ha commentato: "La sfida per un naufrago è sopravvivere, per i personaggi pubblici è cercare di non far trapelare che quando si è in tv truccati si è un personaggio e con la fame si è diversi. Nel caso di questo duo di conduttori, li amo. Mi fanno morire dal ridere, sempre con la battuta pronta. Riescono a non eccedere, la loro sfida è questa, mantenere il senso dell'humor nonostante la fame sia reale". L'opinionista dell'Isola ha poi invitato Luca a "darsi una mossa", così come alla coppia dei Jalisse: "Sono molto corretti, stanno insieme ma abbastanza non pervenuti fino ad ora. Di Pamela ogni tanto mi scordo che c'è". Luxuria ha però una preferenza, ed è Cristina Scuccia: "Lei è fondamentale per l'Isola, ora preferirei che uscisse Cristopher perché ha già il sostituto, Luca, che spesso battibecca anche con Andrea".