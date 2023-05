Fiore Argento piange abbracciando la sorella Asia, resterà all’Isola dei famosi per una notte Asia Argento riabbraccia la sorella Fiore all’Isola dei famosi. Protagonista di una sorpresa che ha commosso il pubblico del reality show condotto da Ilary Blasi, l’attrice resterà a Cayo Cochinos per una notte.

A cura di Stefania Rocco

Sorpresa riuscita per Fiore Argento che ha ricevuto la visita della sorella Asia all’Isola dei famosi. L’arrivo di Asia a Cayo Cochinos è stato anticipato da una lettera che l’attrice ha fatto recapitare alla sorella attraverso la produzione. “Ciao Fiore, sono Asia, la tua sorellina”, ha esordito Asia, commentando una vecchia foto fatta recapitare a Fiore, “In questa foto eravamo ad Haiti nel nostro primo viaggio avventuroso. C’era anche Anna, la nostra sorellina che è andata via troppo presto. Lei è il nostro angelo protettore, è come se ci proteggesse entrambe. Lei ti potrà aiutare. Sei un fiore delicato ma anche mordace. Sei la mia sorella maggiore, mi hai fatto da mamma fin da quando eravamo piccole. Adesso le cose si sono ribaltate. Sono qui per sostenerti, come ti avevo promesso. Papà e io ti guardiamo tutti le settimane. Ricordati il tuo valore, sei unica. Ti amo”.

Asia Argento: “Amo mia sorella e mio padre”

“Vi amo tutti. Papà, sorella, tutti. Terrò duro, lo prometto”, ha commentato Fiore senza riuscire a trattenere le lacrime di commozione scatenate dalla lettera ricevuta a sorpresa dalla sorella, “I ruoli oggi si sono un po’ ribaltati. Probabilmente perché lei è mamma, ha due bellissimi figli ed è diventata materna anche nei miei confronti. La amo tantissimo. Questo regalo mi dà una grande forza. La ringrazio con tutto il cuore. Quando è nata, io avevo già cinque anni e mezzo. Mi ricordo benissimo che mi mettevo in punta di piedi per guardare dentro la sua villa. Siamo cresciute insieme. È sempre stata una bambina iper intelligente. Si annoiava facilmente”.

L’arrivo di Asia Argento sull’Isola dei famosi

Ma mentre Fiore, su invito della conduttrice, descriveva il rapporto con la sorella, Asia ha fatto il suo sbarco sulla spiaggia, sorprendendo Fiore alle spalle. Lacrime tra le due che sono abbracciate di fronte alle telecamere, genuinamente felici di rivedersi. Vladimir Luxuria le ha osservate commossa dallo studio. Nemmeno Ilary Blasi è sembrata essere rimasta indifferente. “Siete davvero bellissime”, è stato il commento della padrona di casa.