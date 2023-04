Asia Argento all’Isola dei famosi, la sorella di Fiore sbarca in Honduras Asia Argento è pronta a sbarcare in Honduras. L’attrice e regista parteciperà alla prossima puntata dell’Isola dei famosi per fare una sorpresa alla sorella Fiore, concorrente di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Ci sarà anche Asia Argento tra i protagonisti della prossima puntata dell’Isola dei famosi 2023. L’arttrioce e regista sbarcherà in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore, concorrente dell’edizione in corso del reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Enrico Papi (finito nell'occhio del ciclone a causa delle voci su un possibile allontanamento) e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del reality show di Canale5.

“Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L'appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante!”, si legge nella didascalia del post pubblicato sull’account Instagram ufficiale dell’Isola. Non sono noti i tempi di permanenza di Asia in Honduras. È probabile, però, che l’attrice resterà sull’Isola solo per il tempo necessario alla sorpresa concordata con la produzione.

Eccezionalmente, la prossima puntata dell’Isola dei famosi andrà in onda martedì 2 giugno, invece che lunedì. Il reality è stato spostato per esigenze di palinsesto. Trattandosi di un giorno festivo, con ogni probabilità la rete ha scelto di non rischiare di vedere calare gli ascolti. Asia sarà la prima a fare una sorpresa a un parente nel corso di questa edizione dell’Isola. L’attrice avrebbe manifestato il desiderio di consolare e incoraggiare la sorella, alla sua prima esperienza in un reality show. Un concetto sottolineato in un commento da Demetra Hampton, ex modella che ha partecipato all’Isola nel 2019. “Asia fai bene. Troppo bullismo contro fiore” ha scritto l’ex naufraga sotto il post che annunciava lo sbarco dell’attrice in Honduras, “Fiore ha bisogno di un sostegno. Il bullismo l’ho vissuto anch’io sull’Isola. Vedrai che le persone ‘fragili’ hanno bisogno di tempo”.