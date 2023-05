Helena Prestes su Fiore Argento: “Chissà quanti anni ha e si comporta come una ragazzina” All’Isola dei famosi 2023, Helena Prestes ha dimostrato un certo fastidio nei confronti di Fiore Argento. La modella ha spiegato il motivo a Cristina Scuccia.

All'Isola dei famosi 2023 non si arrestano le tensioni. In particolare, in queste ore Helena Prestes ha manifestato un certo fastidio nei confronti di Fiore Argento. Così, la modella ha spiegato all'amica Cristina Scuccia che preferiva non andare a raccogliere la legna con la figlia di Dario Argento. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Helena Prestes su Fiore Argento

Poco prima che arrivasse il momento di andare a raccogliere la legna, Helena Prestes ha spiegato a Cristina Scuccia che non aveva piacere a farlo con Fiore Argento: "Tu sai che non è che io non voglia andare, vado più tardi con i ragazzi". Cristina, tuttavia, si è detta certa che i malumori tra lei e Fiore siano dovuti al fatto di non capirsi. Helena è apparsa in disaccordo: "Non è che non ci capiamo. Una donna che chissà quanti anni ha (53, ndr), si comporta come una ragazzina. Tutto diventa un piagnisteo. Non mi va. È una donna. Dobbiamo imparare a convivere? Perciò vai tu con lei". Cristina Scuccia ha replicato di non avere le forze.

Isola dei famosi 2023, la raccolta della legna genera tensione

Alla fine, Helena Prestes ha acconsentito di andare a raccogliere la legna con Fiore Argento e Cristina Scuccia. Ma appena arrivata sul luogo della raccolta, ha preso un tronco decisamente pesante e lo ha portato via da sola, chiedendo alle sue compagne di avventura di cercare altra legna. Cristina e Fiore hanno sollevato insieme un altro tronco per portarlo in spiaggia. Helena, tuttavia, gli è andata incontro e appena hanno appoggiato il tronco sulla sabbia perché stanche, lo ha sollevato lei da sola e lo ha portato via: "Faccio questo in palestra tutti i giorni", ha spiegato tra le proteste delle concorrenti. Lapidaria Fiore Argento: "Non vorrei che qua si facessero male tutti, con questo fatto di fare le superdonne. Track, tutte che si rompono".

