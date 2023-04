Madonna Trevignano, parla chi ha donato 123mila euro: “Nei messaggi della veggente c’è il diavolo” Luigi Avella ha donato 123mila euro al marito della veggente di Trevignano Romano e alla onlus. Prendendone le distanze è convinto che “i messaggi di Gisella Cardia sono diabolici”.

A cura di Alessia Rabbai

"I messaggi che Gisella Cardia legge e che dice sia la Madonna a darglieli, sono diabolici". Fanpage.it ha intervistato Luigi Avella, regista, laureato in Giurisprudenza, studioso di Teologia e fervente cattolico molto attivo a livello di apostolato. Intervistato da Fanpage.it ha raccontato come ha conosciuto Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente di Trevignano, che sostiene la Vergine Maria le appaia il 3 di ogni mese e che per assistervi la raggiungono migliaia di fedeli. Avella ha spiegato come l'ha conosciuta, la sua decisione di donarle 123mila euro e perché ne ha preso fermamente le distanze.

"Ho donato 123mila euro alla Madonna di Trevignano"

"Quando ho conosciuto Gisella Cardia inizialmente ero molto scettico poi mi sono fidato e per anni ho frequentato casa sua. Di mia spontanea iniziativa nel 2020 ho regalato una grande statua della Madonna e ho fatto una donazione di 123mila euro con bonifico tracciabile, 30 mila al marito della veggente Gianni e il resto alla Onlus Madonnina di Trevignano, chiedendo che questi soldi venissero destinati ad opere di bene e alla Madonna. Stavo passando un momento difficile, mia moglie aveva avuto un brutto incidente stradale e ho sentito il desiderio di ringraziare la Madonna, di finziare qualcosa di bello, pensavo che quello che stava accadendo a Trevignano con Gisella lo fosse: si respirava un clima di serenità e ci si raccoglieva nella preghiera.

La statua della Madonna a Trevignano

Con i soldi della donazione sono state comprate la recinzione del terreno delle apparizioni in via di Campo delle Rose, panche e altro. A farmi sospettare che qualcosa non andasse è il fatto che mi abbiano nominato responsabile dei lavori. Ciò mi ha turbato, perché conoscevo il vincolo del terreno in cui si radunano i fedeli per la preghiera, esclusivamente ad uso agricolo e sapevo che non si poteva fare nulla, tanto che l'Ente Parco di Bracciano e Martignano li ha denunciati. Così mi sono allontanato e sono sparito. Se la Chiesa cattolica si esprimerà negativamente su ciò che accade a Trevignano, chiederò indietro i soldi.

"Messaggi di Gisella Cardia sono diabolici"

Luigi Avella, laureato in Giurisprudenza, studioso di Teologia e Marianologia, ha girato molti documentari religiosi, come ad esempio quello legato alla devozione di Santa Rosa da Viterbo. Per due anni frequentatore della casa di Gianni e Gisella, non avrebbe mai assistito alla fantomatica moltiplicazione delle pizze e degli gnocchi. "Nel corso della mia vita e del mio percorso di fedele ho studiato e approfondito i messaggi che La Madonna ha rivelato nella storia dell'umanità accolti dalla Chiesa cattolica come ad esempio quelli rivelati ai pastorelli di Fatima o a Santa Bernadette a Lourdes e posso dire che quello che dice la veggente di Trevignano non ha nulla a che fare con la Vergine Maria, anzi sono convinto che nei suoi messaggi siano demoniaci, diabolici".