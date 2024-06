video suggerito

Madonna di Trevignano, l’avvocato Solange Marchignoli: “Gisella vede la Madonna e non si fermerà” Il 3 luglio 2024 a Trevignano Romano c’è l’incontro di preghiera di Gisella Cardia, per la recita del rosario con i fedeli. L’avvocato Marchignoli a Fanpage.it: “Nulla è cambiato, lei dice di vedere ancora la Madonna e di ricevere i messaggi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

L'avvocato Solange Marchignoli e la veggente Gisella Cardia

L'avvocato Solange Marchignoli, che difende Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano, ha commentato con Fanpage.it quali saranno i futuri risvolti della vicenda legata alle presunte apparzioni. Ieri infatti il Dicastero vaticano per la Dottrina della Fede ha confermato il decreto della diocesi di Civita Castellana e del vescovo Marco Salvi, dandone di fatto "validità giuridica".

Il Vaticano dunque ha messo la parola fine sul caso, sul quale la formula esperessa è stata "Constat de non supernaturalitate" ossia non c'è alcuna soprannaturalità nei fatti di cui si parla sul Lago di Bracciano. Mercoledì 3 luglio c'è il prossimo incontro di preghiera nel terreno di via Campo delle Rose e Gisella andrà, come ogni mese ormai da anni, a recitare il rosario insieme ai fedeli.

L'avvocato di Gisella Cardia: "Nulla è cambiato"

Sul pronunciamento del Dicastero vaticano e su quali saranno gli scenari futuri a Trevignano, intervistata da Fanpage.it l'avvocato Solange Marchignoli ha detto: "Come ci insegna la storia, la Chiesa cattolica romana si è sempre mostrata prudente e reticente rispetto ad apparizioni mariane o, più in generale, a fenomeni soprannaturali. Infatti, per quanto in alcuni casi non ci sia stato riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa cattolica – per esempio Madjugorie – il culto non si è arrestato.

Lo stesso accade per le apparizioni di Trevignano Romano ove, nonostante il decreto del vescovo, nulla cambia o è cambiato in animo di Gisella Cardia, che dichiara fermamente che continua a vedere la Madonna e a ricevere i di lei messaggi. Il decreto del vescovo di Trevignano, che ha sancito la non sovrannaturalita del fatto, è stato ora riconosciuto dalla congregazione della Fede , è vero. Ma, nella sostanza, non c’è nulla di nuovo".

Cosa ha detto il Dicastero per la Dottrina della Fede su Trevignano

Alla luce delle nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali (17 maggio 2024), in riferimento al Decreto Prot. 01D/2024, emesso da Mons. Marco Salvi, Vescovo di Civita Castellana, in data 6 marzo 2024, d’intesa con questa Istituzione, riguardo alle asserite apparizioni e rivelazioni riferite dalla Sig.ra Gisella Cardia (all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla) e dal Sig. Gianni Cardia, questo Dicastero riconosce la validità giuridica del suddetto Decreto, sia per quanto riguarda il giudizio ivi espresso (constat de non supernaturalitate) sia per le disposizioni indicate nei punti a-d. Possa la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa e Madre nostra, riportare pace e serenità in vista del bene spirituale dei fedeli della parrocchia di Trevignano Romano e del popolo di Dio, che è in tutta la Diocesi di Civita Castellana. Città del Vaticano, 27 giugno 2024.